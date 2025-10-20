“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

En el programa La Mañana de NTN24, el exrepresentante permanente de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero, analiza la nueva elección presidencial de Bolivia, donde Rodrigo Paz Pereira asumirá el gobierno desde el ocho de noviembre.

“Se trata de una ruptura radical … Todo aquello que suma cerca del 90% del voto popular o cerca de ese 90, ha significado una ruptura con 20 años de un gobierno mafioso, de un gobierno dictatorial, de un gobierno populista”, expresa el exrepresentante.

Jaime Aparicio Otero comenta que el gobierno anterior dilapidó “los mayores recursos de la historia de Bolivia” y que a su vez se gastó los recursos del país en “corrupción y en industrias estatales ineficientes y que luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 40, 50 años”.

Finalmente, enfatiza que este es un nuevo comienzo para el país: “Es el regreso de Bolivia a la democracia plena, y es el regreso de Bolivia a sus relaciones con Occidente y principalmente con los Estados Unidos … El cambio de Bolivia no solo depende de Rodrigo”.