Lunes, 20 de octubre de 2025
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El exrepresentante de Bolivia ante la OEA expresa que el nuevo presidente de Bolivia es una persona “comprometida con este nuevo cambio”.

En el programa La Mañana de NTN24, el exrepresentante permanente de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero, analiza la nueva elección presidencial de Bolivia, donde Rodrigo Paz Pereira asumirá el gobierno desde el ocho de noviembre.

Se trata de una ruptura radical … Todo aquello que suma cerca del 90% del voto popular o cerca de ese 90, ha significado una ruptura con 20 años de un gobierno mafioso, de un gobierno dictatorial, de un gobierno populista”, expresa el exrepresentante.

o

Jaime Aparicio Otero comenta que el gobierno anterior dilapidó “los mayores recursos de la historia de Bolivia” y que a su vez se gastó los recursos del país en “corrupción y en industrias estatales ineficientes y que luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 40, 50 años”.

Finalmente, enfatiza que este es un nuevo comienzo para el país: “Es el regreso de Bolivia a la democracia plena, y es el regreso de Bolivia a sus relaciones con Occidente y principalmente con los Estados Unidos … El cambio de Bolivia no solo depende de Rodrigo”.

Bolivia

Gobierno de Bolivia

Presidencia

Rodrigo Paz Pereira

Luis Arce Catacora

Política

Programas

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

