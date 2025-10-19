Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia y derrotó al candidato de la Alianza Libre y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.

Paz se impuso con el 54% de los votos frente al 45% de Quiroga, según el conteo de las actas reportado por el Órgano Electoral Plurinacional en la página web oficial.

Se trató de unos comicios electorales en los que el Movimiento al Socialismo (MAS), que se mantuvo en el poder durante varios años, quedó por fuera tras ser derrotado en la primera vuelta.

"Para el Partido Demócrata Cristiano 3.341.812 que significa un 54.53%. Para Libertad y Democracia 2.786.475 con un 45%. Se han computado 98.2% de las imágenes de actas que teníamos previstas al momento", anunció el órgano electoral al oficializar el resultado.

Así las cosas, el economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y asume el reto sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.