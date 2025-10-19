NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
El Órgano Electoral Plurinacional reportó que Paz obtuvo el 54% de los votos frente al 45% de Quiroga.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia y derrotó al candidato de la Alianza Libre y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga.

Paz se impuso con el 54% de los votos frente al 45% de Quiroga, según el conteo de las actas reportado por el Órgano Electoral Plurinacional en la página web oficial.

Se trató de unos comicios electorales en los que el Movimiento al Socialismo (MAS), que se mantuvo en el poder durante varios años, quedó por fuera tras ser derrotado en la primera vuelta.

"Para el Partido Demócrata Cristiano 3.341.812 que significa un 54.53%. Para Libertad y Democracia 2.786.475 con un 45%. Se han computado 98.2% de las imágenes de actas que teníamos previstas al momento", anunció el órgano electoral al oficializar el resultado.

Así las cosas, el economista de 58 años e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), pone fin a 20 años de gobiernos socialistas y asume el reto sacar a Bolivia de su peor crisis económica en cuatro décadas.

Temas relacionados:

Elecciones

Bolivia

Rodrigo Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Política

Ver más
Ministro de la Defensa del régimen - AFP
Estado de emergencia

Régimen de Maduro evalúa escalar del "estado de excepción" al estado de "conmoción exterior"

Iván Duque, expresidente de Colombia- Foto: EFE
Concordia 2025

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Diana Diago, concejal de Bogotá
Colombia

"La política necesita de mujeres porque nosotras representamos grandes cosas": Diana Diago, concejal de Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Maluma | Foto: AFP
Maluma

Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

Horóscopo del 22 al 28 de septiembre del 2025 - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Económicamente será una semana de sorpresas”: Esto dice el horóscopo del 22 al 28 de septiembre

Donald Trump y Gustavo Petro
Donald Trump

Trump acusa a Petro de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas" y suspende los subsidios al país

Robotaxi Waymo - Foto AFP
Robots

Policía detiene taxi por infracción, pero no puede multarlo porque se trataba de un robot

ECOSISTEMAS PERDIDOS
Guerra entre Rusia y Ucrania

Especial Clic Verde: La guerra en Ucrania arrasa bosques, aguas y especies

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

Este es el dinero que recibirá María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de Paz

Nueva línea de iPhone exhibida en Nueva York - Foto EFE
iPhone 17

"Salía mejor el Nokia": Escándalo con el iPhone 17 tras problema reportado por varios usuarios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda