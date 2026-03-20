Madre de Kevin Andrade, detenido por el régimen venezolano cuando buscaba trabajo, revela detalles del día del secuestro

Kevin Andrade es un joven venezolano de 24 años, que permanece bajo el arresto arbitrario del régimen venezolano en el centro penitenciario Yare II.

Andrade es señalado por la dictadura venezolana bajo delitos sin fundamento. Fue detenido tras acudir a las instalaciones de Fuerte Tiuna.

No obstante, sus familiares han denunciado de forma reiterada que no han recibido información clara sobre los cargos, y exigen a su vez que se respete el debido proceso.

La madre de Andrade, Judith Durán, habló sobre el caso de su hijo en el programa La Tarde de NTN24.

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“Él fue al lugar (Fuerte Tiuna) para formar parte de un grupo de trabajo de oficina, fue y le dijeron que volviera a ir el día siguiente, y ahí fue cuando se produjo el secuestro, vamos a decirlo así... Estuvo desaparecido por dos meses, aproximadamente”, dijo la entrevistada.

“Fue un amigo que le dijo que fuera (a esa entrevista de trabajo), le dijo que ahí estaban reclutando personal... No nos tomaron la denuncia y las declaraciones en el Ministerio Público”, agregó.

Sobre las condiciones de salud que enfrenta su hijo, Durán expresó: “Ha bajado de peso, algo que es normal en esa situación, no es el mismo que uno podría tener en casa”.

Según el informe más reciente del Foro Penal con corte al 9 de marzo de 2026, en Venezuela se contabilizan más de 500 personas privadas de libertad por motivos políticos.

Aunque a principios de año se reportaron excarcelaciones, la cifra sigue siendo alta, incluyendo civiles y militares.