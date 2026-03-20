NTN24
Viernes, 20 de marzo de 2026
Viernes, 20 de marzo de 2026
Presos políticos

Madre de Kevin Andrade, detenido por el régimen venezolano cuando buscaba trabajo, revela detalles del día del secuestro

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La progenitora habló sobre dicho caso en el programa La Tarde de NTN24.

Kevin Andrade es un joven venezolano de 24 años, que permanece bajo el arresto arbitrario del régimen venezolano en el centro penitenciario Yare II.

o

Andrade es señalado por la dictadura venezolana bajo delitos sin fundamento. Fue detenido tras acudir a las instalaciones de Fuerte Tiuna.

No obstante, sus familiares han denunciado de forma reiterada que no han recibido información clara sobre los cargos, y exigen a su vez que se respete el debido proceso.

La madre de Andrade, Judith Durán, habló sobre el caso de su hijo en el programa La Tarde de NTN24.

o

“Él fue al lugar (Fuerte Tiuna) para formar parte de un grupo de trabajo de oficina, fue y le dijeron que volviera a ir el día siguiente, y ahí fue cuando se produjo el secuestro, vamos a decirlo así... Estuvo desaparecido por dos meses, aproximadamente”, dijo la entrevistada.

“Fue un amigo que le dijo que fuera (a esa entrevista de trabajo), le dijo que ahí estaban reclutando personal... No nos tomaron la denuncia y las declaraciones en el Ministerio Público”, agregó.

Sobre las condiciones de salud que enfrenta su hijo, Durán expresó: “Ha bajado de peso, algo que es normal en esa situación, no es el mismo que uno podría tener en casa”.

o

Según el informe más reciente del Foro Penal con corte al 9 de marzo de 2026, en Venezuela se contabilizan más de 500 personas privadas de libertad por motivos políticos.

Aunque a principios de año se reportaron excarcelaciones, la cifra sigue siendo alta, incluyendo civiles y militares.

Temas relacionados:

Presos políticos

Presos políticos en Venezuela

Cárcel

Entrevistas NTN24

Entrevistas La Tarde

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha manifestado que carece de recursos propios": abogado explica detalles de caso de Maduro en EEUU

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Canciller costarricense desmintió en NTN24 al régimen cubano sobre presiones de terceros países y ratificó cierre de su embajada en La Habana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Usaron bolsas para asfixiarme y para tratar de que hablara sobre la ubicación de María Corina Machado": Jesús Armas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué tan grande es el riesgo de que el conflicto en el medio oriente se extienda a otros países?

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Miguel Henrique Otero (EFE)
Miguel Henrique Otero

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Candidatos para la Presidencia de Colombia | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Actualidad

Ver más
Migrantes - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Estados Unidos endurece las reglas para los refugiados sin estatuto de residencia permanente

Buque en el estrecho de Ormuz | Foto AFP
estrecho de Ormuz

Estos son los países que negociaron con el régimen de Irán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Las frágiles columnas de la paz

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

De Carter a Trump, Estados Unidos ya no cree las mentiras del régimen cubano

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kamila Sellier, patinadora polaca / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Así fue el golpe que recibió la patinadora Kamila Sellier con la lámina de un patín en los Juegos Olímpicos de invierno

Migrantes - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Estados Unidos endurece las reglas para los refugiados sin estatuto de residencia permanente

Buque en el estrecho de Ormuz | Foto AFP
estrecho de Ormuz

Estos son los países que negociaron con el régimen de Irán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Jugadores de la Selección de fútbol de Irán - Fotos: EFE
Donald Trump

"Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad": Donald Trump

Luto por muerte de militares de Estados Unidos tras ataques contra régimen de Irán. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos revela que un séptimo militar de su país murió tras inicio de ataques contra el régimen de Irán

Tarek William Saab. (EFE)
Tarek William Saab

"Esto se llama la caída del fiscal sicario": Carlos Sánchez Berzaín sobre renuncia de Tarek William Saab

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre