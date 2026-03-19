“No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados”: Rick Scott, senador republicano, se reunió con María Corina Machado

Durante este jueves, el senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, se reunió con la líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Fue estupendo reunirme con María Corina Machado hoy”, expresó inicialmente el legislador norteamericano por medio de sus redes sociales.

Scott es uno de los congresistas de los Estados Unidos que ha seguido de cerca la situación caribeña y ha estado al tanto de todo lo que ha sucedido en torno a los presos políticos. Nuevamente le manifestó a la líder democrática de Venezuela su apoyo en la lucha que adelanta la nación caribeña en pro de su libertad.

“¡Estoy con el pueblo de Venezuela en la lucha por la libertad!”, manifestó el senador republicano.

Asimismo, en el medio del encuentro, Rick Scott le expresó su firme compromiso hasta que todos aquellos que se encuentran encarcelados por parte del régimen de manera injusta sean “liberados” y hasta que la “transición democrática” de la nación caribeña sea una realidad.

“No me detendré hasta que todos los presos políticos sean liberados, y haya un camino para una transición democrática con elecciones libres y justas en Venezuela”, indicó el congresista en sus redes sociales.

Este se convierte en el primer encuentro de María Corina Machado tras su regreso a los Estados Unidos, luego de su paso por territorio chileno, en el cual mantuvo agenda durante el 11 y 12 de marzo.

En su paso por Chile, Machado, quien fue invitada de honor por el nuevo mandatario de la nación austral, también tuvo un espacio para compartir con miles de sus connacionales con quienes se encontró en el parque Almagro de Santiago de Chile, en un espacio en el que le manifestó a sus compatriotas que, tras la caída y extracción de Nicolás Maduro, “hay una clara ruta" para el regreso de los venezolanos a su país.