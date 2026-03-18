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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Regimen chavista

Madre denuncia nueva detención arbitraria de su hija en Venezuela tras recibir amnistía por parte del régimen

marzo 18, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Judith Cárdenas, madre de María de los Ángeles, se refirió a su situación de su hija.

María de los Ángeles Castillo estuvo injustamente detenida por el régimen chavista en Venezuela durante 7 meses y fue excarcelada bajo la ley de amnistía promovida por la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez. Sin embargo, su familia denuncia que fue detenida nuevamente cuando intentaba ir a Perú para visitar a sus hijas que se encuentran en el exilio.

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En entrevista con NTN24, Judith Cárdenas, madre de María de los Ángeles, se refirió a su situación e indicó que, luego de su excarcelación, la joven no recibió una boleta de excarcelación sino que las autoridades judiciales le informaron que se había aplicado la medida de “borrón y cuenta nueva”.

“Le dijeron que tenía libertad plena, que ningún organismo la iba a perseguir, que no iba a ser detenida otra vez, porque ella salió con amnistía”, comentó Cárdenas, asegurando que su hija está detenida en Táchira.

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Por otro lado, la mujer dijo que la jueza del caso le dijo a su hija que debía esperar 15 días para poder salir del país, pero que ella esperó casi el mes para dicho propósito.

Sobre la acusación del régimen contra María de los Ángeles, su madre aseguró que la señalaban de terrorismo e incitación al odio.

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