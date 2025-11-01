NTN24
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Sábado, 01 de noviembre de 2025
Flores

Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

noviembre 1, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El Festival de las Flores, que se lleva a cabo cada año en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en Colombia, se ha consolidado como un evento reconocido, más allá de su colorida exhibición floral, celebra la floricultura local, promueve el emprendimiento y pone un fuerte énfasis en la sostenibilidad ambiental, siendo un motor clave para la economía de la región.

El Festival de las Flores de Madrid, ubicado en el corazón de Cundinamarca, Colombia, se ha posicionado como uno de los eventos culturales más importantes del país. Este festival, que celebró su 17ª edición este año, destaca la riqueza natural y el potencial de la floricultura local, un sector que genera empleo para gran parte de la población rural de la región.

Según Carlos Alberto Chávez Moya, alcalde de Madrid, más del 75% del municipio es territorio rural, y la floricultura es el motor económico de la zona. "Este evento es el reflejo de cómo nuestras empresas floricultoras no solo contribuyen a la economía, sino que también están implementando prácticas sostenibles, como la reutilización del agua, lo que nos permite ser más responsables con nuestros recursos naturales", aseguró Chávez Moya.

o

El festival no solo se limita a la exposición de flores; también ha transformado a Madrid en un epicentro de emprendimiento. Durante el evento, los empresarios locales tienen la oportunidad de mostrar su trabajo en áreas como la gastronomía, el turismo y la hotelera. La integración de estos sectores fortalece la economía circular de la región, donde la colaboración entre diferentes actores del municipio crea un impacto positivo en la comunidad.

Uno de los momentos más destacados de este año fue la inclusión de las silletas en la programación, una tradición que proviene de Medellín, conocida por su famosa Feria de las Flores. Este cambio innovador, que se implementó por primera vez en 2024, tiene como objetivo darle un nuevo enfoque al festival y aumentar su visibilidad nacional e internacional. "Más de 15,000 personas visitaron Madrid el año pasado para disfrutar de las silletas y de la oferta cultural que presenta el festival", afirmó el alcalde.

El evento ha ganado cada vez más atención internacional, no solo por su relevancia cultural, sino también por su capacidad para unir la tradición con la sostenibilidad. La feria de flores no solo resalta la belleza de la flora colombiana, sino que también transmite un mensaje claro sobre la importancia de la conservación ambiental y el impulso al emprendimiento local.

Temas relacionados:

Flores

Festival

Biodiversidad

Emprendedores

Economía

Economía circular

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Van a utilizar el factor sorpresa": expertos en seguridad analizan los lugares que serían impactados en eventual ataque de EE. UU. en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“En octubre el régimen secuestró un venezolano cada 15 horas”: Orlando Moreno, coordinador del comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es la relación del Cartel de los Soles con grupos armados colombianos?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

Más de Actualidad

Ver más
Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Rehenes israelíes secuestrados por Hamás - Foto AFP
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos afirma que rehenes de Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juan Camilo Hernández llega con su racha goleadora a la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Delantero colombiano vive racha goleadora e ilusiona a la hinchada de cara a la convocatoria de la selección

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Rehenes israelíes secuestrados por Hamás - Foto AFP
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos afirma que rehenes de Gaza podrían ser liberados "en cualquier momento"

USS. Gerald. R. Ford - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Así es por dentro el poderoso portaviones Gerald R. Ford que Donald Trump envió al Caribe cerca de Venezuela

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Presidente Trump declara en aviso al Congreso que Estados Unidos está en un "conflicto armado formal" contra los carteles de droga

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda