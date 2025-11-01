Madrid, Cundinamarca florece: el Festival que impulsa la economía y la sostenibilidad

El Festival de las Flores de Madrid, ubicado en el corazón de Cundinamarca, Colombia, se ha posicionado como uno de los eventos culturales más importantes del país. Este festival, que celebró su 17ª edición este año, destaca la riqueza natural y el potencial de la floricultura local, un sector que genera empleo para gran parte de la población rural de la región.

Según Carlos Alberto Chávez Moya, alcalde de Madrid, más del 75% del municipio es territorio rural, y la floricultura es el motor económico de la zona. "Este evento es el reflejo de cómo nuestras empresas floricultoras no solo contribuyen a la economía, sino que también están implementando prácticas sostenibles, como la reutilización del agua, lo que nos permite ser más responsables con nuestros recursos naturales", aseguró Chávez Moya.

El festival no solo se limita a la exposición de flores; también ha transformado a Madrid en un epicentro de emprendimiento. Durante el evento, los empresarios locales tienen la oportunidad de mostrar su trabajo en áreas como la gastronomía, el turismo y la hotelera. La integración de estos sectores fortalece la economía circular de la región, donde la colaboración entre diferentes actores del municipio crea un impacto positivo en la comunidad.

Uno de los momentos más destacados de este año fue la inclusión de las silletas en la programación, una tradición que proviene de Medellín, conocida por su famosa Feria de las Flores. Este cambio innovador, que se implementó por primera vez en 2024, tiene como objetivo darle un nuevo enfoque al festival y aumentar su visibilidad nacional e internacional. "Más de 15,000 personas visitaron Madrid el año pasado para disfrutar de las silletas y de la oferta cultural que presenta el festival", afirmó el alcalde.

El evento ha ganado cada vez más atención internacional, no solo por su relevancia cultural, sino también por su capacidad para unir la tradición con la sostenibilidad. La feria de flores no solo resalta la belleza de la flora colombiana, sino que también transmite un mensaje claro sobre la importancia de la conservación ambiental y el impulso al emprendimiento local.