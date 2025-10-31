NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Durante el encuentro, Maduro resaltó lo que describió como el verdadero potencial del país: su juventud, refiriéndose al talento emergente de los jóvenes.

Tras los anuncios de respaldo de Rusia, Nicolás Maduro ha frivolizado duramente esta situación durante Programa Nacional Semilleros Científicos sobre la supuesta posesión de armamento nuclear en Venezuela.

Maduro utilizó esta oportunidad para resaltar lo que describió como el verdadero potencial del país: su juventud, refiriéndose al talento emergente de los jóvenes.

"Han quedado maravillados porque Venezuela tiene la bomba atómica. Ustedes no sabían que tenían la bomba atómica", declaró Maduro.

"La bomba atómica de Venezuela es el semillero científico de la generación genial. Estos muchachos de 14, 15 y 16 años. Es la bomba atómica. Esta es la verdadera bomba atómica de Venezuela", afirmó.

La situación se conoce luego de que la directora del Departamento de Información y Prensa y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, dejara claro el apoyo del Gobierno de Vladimir Putin hacia el régimen de Maduro.

“Apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional”, dijo Zajárova en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar en el Caribe.

o

Y agregó, en una evidente amenaza hacia Estados Unidos: “Estamos preparados para responder adecuadamente a las solicitudes de nuestros socios a la luz de las amenazas emergentes”.

Asimismo, desde Rusia pidieron a Estados Unidos “respetar la ley” a la hora de realizar actividades militares cerca de Venezuela, esto en relación a los recientes ataques de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra embarcaciones cargadas de droga en el mar Caribe.

Otra figura del Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov, instó a las partes a que las disputas “sean resueltas de acuerdo con el Derecho Internacional” señaló que Venezuela es “un país soberano”.

“Venezuela es un país soberano y, en cualquier caso, hay que proceder teniendo en cuenta esa premisa y el hecho de que todo lo que pasa a su alrededor debe cumplir el espíritu del derecho internacional y adherirse a la norma”, señaló.

Este anuncio ocurre, además, cuando la Organización de Naciones Unidas se pronunció sobre el operativo del Gobierno de Estados Unidos aguas del sur del continente e instó a la administración Trump a detener los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

