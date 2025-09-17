NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

“Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”: Antonio de la Cruz

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, conversó sobre una posible vía diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

En medio del despliegue militar en el Caribe que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, ha sugerido explorar la vía diplomática y el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El analista político afirmó que: “La situación a Maduro se le convierte en un caso judicial y militar, porque eres una amenaza para mi seguridad, eres un terrorista y tienes causa abierta en el distrito sur de Nueva York”.

o

Y que no cree que haya una posibilidad al diálogo con el régimen porque: “Maduro tiene dos opciones y ya se lo han dicho”.

Además, de que De la Cruz considera que el régimen tiene miedo de perder el poder porque eso significaría que “todos los hechos de lesa humanidad que han hecho” se sepan.

E insistió que “Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”.

“Diosdado busca y presiona para atrincherarse y que está presión de Estados Unidos no siga creciendo”, añadió.

Asimismo, reiteró que “el cronometro juega en contra de Maduro y esto de Grenell no cambia el rumbo”.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Diosdado Cabello

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo se llevaría a cabo una eventual operación militar estadounidense en Venezuela: "sería quirúrgica y sin tropas en terreno venezolano"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

"Matar con un misil a tres pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato”: Gustavo Petro tras ataque de EE. UU. contra una embarcación cargada con droga que salió de Venezuela

Marco Rubio - Gustavo Petro (AFP)
Marco Rubio

"Además de ser errático, no ha sido un buen socio en lo que respecta a enfrentar a los carteles de la droga": Marco Rubio apunta contra Petro tras descertificación de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Más de Actualidad

Ver más
Iván Duque, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Iván Duque

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Frontera entre México y Estados Unidos (EFE)
Frontera de Estados Unidos

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Madrid

Una fuerte explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos, tres de ellos de gravedad

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Iván Duque, expresidente de Colombia / FOTO: EFE
Iván Duque

“Hay una política (antidroga) equivocada y errática”: Expresidente Iván Duque tras la descertificación de EE. UU. a Colombia

Cardi B, Camilla Cabello y Shakira en show de Fendi en 2023 - Foto AFP
Cardi B

Cardi B reveló que espera hijo de un reconocido futbolista tras su última ruptura amorosa en la que recibió el apoyo de Shakira

Frontera entre México y Estados Unidos (EFE)
Frontera de Estados Unidos

'El muro invisible': un reportaje especial que revela la realidad que viven migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México

Madrid

Una fuerte explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos, tres de ellos de gravedad

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Álvaro Uribe | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Reacciones políticas a la orden del Tribunal de Bogotá de expedir boleta de libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda