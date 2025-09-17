“Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”: Antonio de la Cruz

En medio del despliegue militar en el Caribe que aumenta la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, ha sugerido explorar la vía diplomática y el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El analista político afirmó que: “La situación a Maduro se le convierte en un caso judicial y militar, porque eres una amenaza para mi seguridad, eres un terrorista y tienes causa abierta en el distrito sur de Nueva York”.

Y que no cree que haya una posibilidad al diálogo con el régimen porque: “Maduro tiene dos opciones y ya se lo han dicho”.

Además, de que De la Cruz considera que el régimen tiene miedo de perder el poder porque eso significaría que “todos los hechos de lesa humanidad que han hecho” se sepan.

E insistió que “Maduro con Cilia pueden estar pensando una huida del país, pero Diosdado no tiene esa posibilidad”.

“Diosdado busca y presiona para atrincherarse y que está presión de Estados Unidos no siga creciendo”, añadió.

Asimismo, reiteró que “el cronometro juega en contra de Maduro y esto de Grenell no cambia el rumbo”.