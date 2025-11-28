NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con La tarde de NTN24, el analista político Antonio de la Cruz se refirió a la llamada que habría sostenido Estados Unidos con el régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro.

Recientemente trascendió información que señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano.

Según el The New York Times, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe.

En entrevista con NTN24, el analista político Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, se refirió a la llamada y aseguró que “Maduro está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia”.

Además, aseguró que fue Maduro el que llamó a Trump antes de que el Cartel de los Soles fuera declarado una Organización Terrorista Internacional. “En geopolítica el que habla desde la fuerza no negocia, sino que dicta las condiciones”, sentenció.

Y añadió: “Maduro está en un dominio de pérdidas extremas, y cuando él, siente que ya perdió todo, toma riesgos desesperados. Por eso llamó, por eso ofrece el petróleo, por eso retrocede. Para Trump, en cambio, la llamada es parte de su juego”.

Por otro lado, De la Cruz dijo que Maduro retrocede porque quiere “evitar la fase dos” en las operaciones estadounidenses, que es la “fase terrestre” anunciada por Trump recientemente.

“El equilibrio para Trump está en la salida del régimen… Cuando lo designaron el lunes como fuerza terrorista internacional, transnacional, el cartel, eso es irreversible, porque es prisión, extradición o salida negociada”, añadió.

Finalmente, concluyó que “el régimen sabe que el cerco se cerró, sabe que Washington no dará marcha atrás, sabe que el Caribe no es diplomacia, es geometría militar”.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Régimen de Maduro

Donald Trump

Nicolás Maduro

