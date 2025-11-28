"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Recientemente trascendió información que señala que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano.

Según el The New York Times, Trump y Maduro discutieron una posible reunión entre ellos pese a la incesante presión de Estados Unidos contra Venezuela en medio del despliegue militar en el Caribe.

VEA TAMBIÉN The New York Times descarta vínculos entre el régimen de Maduro y el Tren de Aragua o

En entrevista con NTN24, el analista político Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, se refirió a la llamada y aseguró que “Maduro está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia”.

Además, aseguró que fue Maduro el que llamó a Trump antes de que el Cartel de los Soles fuera declarado una Organización Terrorista Internacional. “En geopolítica el que habla desde la fuerza no negocia, sino que dicta las condiciones”, sentenció.

Y añadió: “Maduro está en un dominio de pérdidas extremas, y cuando él, siente que ya perdió todo, toma riesgos desesperados. Por eso llamó, por eso ofrece el petróleo, por eso retrocede. Para Trump, en cambio, la llamada es parte de su juego”.

Por otro lado, De la Cruz dijo que Maduro retrocede porque quiere “evitar la fase dos” en las operaciones estadounidenses, que es la “fase terrestre” anunciada por Trump recientemente.

VEA TAMBIÉN Trump y Maduro ya hablaron por teléfono, según The New York Times; esto es lo que se sabe de la llamada o

“El equilibrio para Trump está en la salida del régimen… Cuando lo designaron el lunes como fuerza terrorista internacional, transnacional, el cartel, eso es irreversible, porque es prisión, extradición o salida negociada”, añadió.

Finalmente, concluyó que “el régimen sabe que el cerco se cerró, sabe que Washington no dará marcha atrás, sabe que el Caribe no es diplomacia, es geometría militar”.