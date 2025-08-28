Maduro moviliza municiones hacia la costa de Carabobo

Este miércoles 27 de agosto, vehículos de carga pesada se vieron circular por el estado Carabobo con equipos de la Fuerza Armada venezolana.

El registro fotográfico de la agencia francesa AFP destaca que camiones del Ejército venezolano transportaban tanques en una carretera en Valencia, a hora y media de Caracas y una de los estados más importantes en materia militar.

El día anterior, el régimen anunció el despliegue de buques de guerra y drones para patrullar la costa del país después de que Estados Unidos enviara tres destructores a la región para presionar al presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de la Milicia en aguas del Caribe.

"Habrá recorridos con infantería y marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba en aguas territoriales", dijo el colaborador de la dictadura venezolana.

Aseguró que el despliegue se suma al que ya existe, "hay presencia militar en la zona, presencia para la protección de las instalaciones petroleras".

La Guardia Costera de Estados Unidos ha realizado en las últimas semanas tres interdicciones al norte de Venezuela que han dejado cerca de ocho toneladas de narcóticos fuera de circulación.

Se trata de un operativo internacional sin precedentes que constituye con el mayor decomiso de drogas en la historia de la Guardia Costera estadounidense.