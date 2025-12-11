¿Por qué Donald Trump tenía la mano vendada? La Casa Blanca responde y aclara el estado de salud del presidente

La Casa Blanca informó este jueves que la gran cantidad de apretones de mano que da el presidente Donald Trump explican las vendas adhesivas que usa en su mano derecha desde hace unos días.

Su portavoz Karoline Leavitt reiteró una respuesta que había dado meses atrás luego de que el presidente de 79 años fuera visto con un moretón en el dorso de su mano, cubierto con una gruesa capa de maquillaje.

"Sobre los vendajes en la mano, también hemos dado una explicación para ello", dijo Leavitt a periodistas.

"El presidente está literalmente apretando manos todo el tiempo (…) también toma aspirina diariamente, algo que ya han señalado sus exámenes físicos en el pasado, lo cual puede contribuir al hematoma que ven", señaló Leavitt.

Como el presidente de Estados Unidos con más edad en el momento de su elección, Trump ha defendido su buen estado de salud y lo contrasta con el de su predecesor Joe Biden, de quien asegura que estaba perdiendo facultades.

Trump calificó las investigaciones de los medios de comunicación sobre su condición física como equivalentes a "sedición, quizá incluso traición”.

El presidente escribió en su cuenta de Truth Social que se “realizado exámenes médicos largos, exhaustivos y muy aburridos en el Great Walter Reed National Military Medical Center, visto y supervisado por los mejores médicos, todos los cuales me han dado calificaciones PERFECTAS”.

Además, manifestó que hace “estas pruebas porque se lo debo a nuestro país. Además del examen médico, he hecho algo que ningún otro presidente ha hecho, entres ocasiones distintas, la última recientemente, al realizar lo que se conoce como un examen cognitivo”.

“Algunos otros, les gusta fingir que estoy “desacelerando”, que tal vez no soy tan agudo como antes, o que tengo mala salud física, sabiendo que no es cierto y sabiendo que trajo muy duro, probablemente más duro que nunca antes. ¡Sabré cuando estoy “desacelerando” pero no es ahora!”, declaró Trump.

Adicionalmente, Trump concluyó su mensaje escribiendo que “después de todo el trabajo que he realizados con los exámenes médicos, los exámenes cognitivos y todo lo demás, en realidad creo que es sedicioso, quizá traidor (…) (que) otros publiquen informes falsos para difamar”

Finalmente, cabe recalcar que en octubre, Trump se sometió a un examen médico, incluido un escáner de resonancia magnética (IRM), y su médico informó que el presidente gozaba de excelente salud.