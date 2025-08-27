Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

La Guardia Costera de Estados Unidos ha realizado en las últimas semanas tres interdicciones al norte de Venezuela que han dejado cerca de ocho toneladas de narcóticos fuera de circulación.

Se trata de un operativo internacional sin precedentes que constituye con el mayor decomiso de drogas en la historia de la Guardia Costera estadounidense.

Helicópteros disparando tiros de advertencia, persecuciones a gran velocidad y embarcaciones cargadas de drogas fueron detenidas frente a las costas de Venezuela.

Entretanto, las impactantes imágenes del trabajo de decomiso de droga por parte de Estados Unidos han circulado en redes sociales y en la prensa internacional.

En los videos se ve que el equipo de la Guardia Costera estaba desplegado en el buque Friesland de la Armada Real de los Países Bajos y obligó, con disparos de advertencia, a detener un barco sospechoso de transportar drogas.

Lo incautado en esa operación fue parte de un gigantesco alijo descargado en Miami a comienzos de julio, aunque ese no fue un hecho aislado.

La primera de las tres grandes intercepciones de las últimas semanas frente a las costas de Venezuela ocurrió el 3 de julio, al norte de Aragua, cuando una lancha rápida fue interceptada con más de 5.450 libras (2,47 toneladas) de cocaína.

Días después, el 11 de julio, otra nave fue detectada al noreste de Silva. Tras disparos disuasorios desde el aire, la Guardia Costera decomisó más de 9.000 libras (4 toneladas) de marihuana.

El 2 de agosto, en la tercera gran intercepción, la Guardia Costera logró incautar más de 2.600 libras (más de una tonelada) de marihuana al norte de Carabobo.

Estas tres operaciones en conjunto significaron más de 17.000 libras, según reportaron, que representan cerca de ocho toneladas de drogas incautadas solamente en las costas de Venezuela.

La Guardia Costera, en general, descargó este lunes en Port Everglades 76.000 libras (34 toneladas) de drogas ilícitas valoradas en 473 millones de dólares, y es el mayor decomiso de su historia.

En total fueron 19 intercepciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental y también del Mar Caribe, incluyendo 11 lanchas rápidas y 34 presuntos narcotraficantes detenidos.

En ese sentido, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales no se detiene y Adam Chamie, el comandante del distrito sureste de la Guardia Costera, así lo comunicó.

"La Guardia Costera de Estados Unidos, en asociación con nuestras agencias federales, el Departamento de Defensa y aliados internacionales, está descargando 61.740 libras (28 toneladas) de cocaína, lo que representa una victoria significativa en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y subraya nuestro compromiso inquebrantable de proteger a la nación del tráfico ilícito y sus devastadores impactos", dijo Chamie.

Las autoridades estimaron que este decomiso combinado impidió que unos 23 millones de dosis potencialmente letales, llegaran a Estados Unidos, que fortalece cada vez más su seguridad estratégica en relación con la política del presidente Donald Trump.