"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

La reciente captura de Nicolás Maduro mediante la Operación Resolución Absoluta ejecutada por Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para Venezuela, pero también presenta riesgos significativos si la transición queda en manos de quienes formaron parte del régimen.

Antonio Ledezma, líder opositor venezolano en el exilio, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez hablando al respecto de este tema y señaló que el régimen "no era ni siquiera una dictadura convencional, es una mafia y las mafias salen es con la fuerza".

Y que "mientras María Corina y Edmundo reflejan confianza y respeto mutuo", en la dictadura "lo que hay es sospecha. Cada quien sospecha de cada quien, sospechan de quién entregó a Maduro".

"Maduro no negoció porque él era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa", añadió Ledezma.