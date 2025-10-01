NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro no será invitado a la Cumbre de las Américas en Dominicana: tampoco Canel y Ortega

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Venezuela, Nicaragua y Cuba fueron excluidos de nuevo de la lista de países invitados para la celebración de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar la primera semana de diciembre en República Dominicana, informó el martes el país organizador.

Los tres países fueron igualmente marginados de la edición anterior de Los Ángeles en 2022, al ser señalados de ser regímenes dictatoriales.

República Dominicana, que asumió en 2023 la presidencia pro tempore de la Cumbre las Américas, explicó que la decisión este año "responde a un criterio estrictamente multilateral" en un contexto de "polarización política" y en favor de "priorizar el éxito del encuentro".

"Favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro", indicó un comunicado oficial del gobierno dominicano.

Sin embargo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en X que una cumbre "construida sobre la exclusión y coerción está condenada al fracaso".

El jefe de la diplomacia cubana expresó "preocupación y rechazo a (la) decisión impuesta por gobierno EEUU a República Dominicana" de excluir a los tres países.

Las autoridades dominicanas aclararon que mantienen una relación bilateral de "características propias" con cada uno de estos países: ininterrumpida con Cuba y "cordiales" con Nicaragua, mientras que con Venezuela la relación quedó suspendida tras la denuncia de fraude en las pasadas elecciones.

"El gobierno dominicano no ha reconocido la legitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales celebradas allí", indicó el texto en referencia a los comicios de 2018 y 2024, que fueron tachados de fraudulentos por la oposición y varios países.

