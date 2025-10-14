Maduro se convierte en el dictador con más rehenes extranjeros

El Ejército de Israel confirmó este lunes la liberación de los últimos 20 rehenes vivos que permanecían en poder de Hamás, entre ciudadanos argentinos e israelíes.

Con esta liberación, no quedan rehenes vivos en poder del grupo terrorista de oriente medio.

Así, el régimen de Nicolás Maduro se ha convertido en la principal fuerza captora de presos políticos extranjeros del mundo con 89 rehenes, según un informe divulgado por la ONG Foro Penal.

Para la administración Trump, Maduro encabeza el grupo terrorista Cartel de los Soles, por lo que desencadenó una lucha para combatirlo.

Según Foro Penal, los colombianos encabezan la lista de presos políticos extranjeros con 21, que Maduro usa como arma de negociación.

También figuran tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos.

Además hay detenidos de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania.

En el caso de venezolanos con doble nacionalidad, Foro Penal documentó 13 colombianos, 13 españoles, 6 italianos, 5 portugueses, 1 chileno, 1 chipriota, 1 argentino y 1 húngaro.

También destacan dos casos particulares: una persona con nacionalidad iraní e irlandesa y otra con pasaporte polaco y ucraniano.

El informe coincide con la renovada alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos, que en agosto recomendó a sus ciudadanos no viajar ni permanecer en Venezuela ante los riesgos de detención arbitraria, tortura, secuestro y violencia política.

En los últimos años, varias misiones diplomáticas han denunciado la falta de acceso consular y judicial a sus ciudadanos retenidos por el Estado venezolano.