Murió uno de los leones blancos nacidos en zoo de Aragua y estallan los comentarios: "demasiado manoseo"

La noticia causó impacto en las redes: Uno de los dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), especie conocida como león blanco, que habían nacido el pasado 28 de noviembre en el zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua, ha fallecido.

Las crías, que nacieron sin complicaciones, son hijos de Camatagua y Sebastián, los reyes del concurrido zoológico. Ambos llegaron a Las Delicias en mayo de 2022, desde Hodonín, República Checa, tras ser rescatados de una red de tráfico silvestre.

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, había convocado a la prensa para un evento relacionado con políticas de ecosocialismo, pero sin más, informó sobre la muerte del leoncito.

Sin dar mayores detalles, y fuera de cámara, dijo que la muerte se debió a una insuficiencia respiratoria.

El diario El Impulso indicó que de manera extraoficial se conoció que la otra cría —una leoncita- "se encuentra actualmente bajo cuidados especiales у es monitoreada por el equipo de veterinarios más experimentado del zoológico".

"De acuerdo con los protocolos establecidos, el animal es alimentado mediante lactancia artificial y, hasta el momento, ha mostrado una evolución satisfactoria", reseña.

De esta especie en peligro de extinción, solo hay alrededor de 120 ejemplares en todo el mundo, las mayoría se encuentra en cautiverio. Con el nacimiento de estos dos cachorros, Venezuela había sumado ocho leones blancos.

En los comentarios en redes, el punto que más destacan los internautas es la sobre exposición y el "manoseo" de los animalitos. "No son peluches, dejen de estar tocándolos". Sin embargo, los expertos aseguran hacer todo lo profesionalmente posible para mantenerlos a resguardo.