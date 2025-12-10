NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Animales

Murió uno de los leones blancos nacidos en zoo de Aragua y estallan los comentarios: "demasiado manoseo"

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
León blanco nacido en Venezuela (AFP)
León blanco nacido en Venezuela (AFP)
La leona sobreviviente se encuentra bajo cuidados especiales, según las autoridades.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

 

La noticia causó impacto en las redes: Uno de los dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), especie conocida como león blanco, que habían nacido el pasado 28 de noviembre en el zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua, ha fallecido.

Las crías, que nacieron sin complicaciones, son hijos de Camatagua y Sebastián, los reyes del concurrido zoológico. Ambos llegaron a Las Delicias en mayo de 2022, desde Hodonín, República Checa, tras ser rescatados de una red de tráfico silvestre.

La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, había convocado a la prensa para un evento relacionado con políticas de ecosocialismo, pero sin más, informó sobre la muerte del leoncito.

Sin dar mayores detalles, y fuera de cámara, dijo que la muerte se debió a una insuficiencia respiratoria.

o

El diario El Impulso indicó que de manera extraoficial se conoció que la otra cría —una leoncita- "se encuentra actualmente bajo cuidados especiales у es monitoreada por el equipo de veterinarios más experimentado del zoológico".

"De acuerdo con los protocolos establecidos, el animal es alimentado mediante lactancia artificial y, hasta el momento, ha mostrado una evolución satisfactoria", reseña.

De esta especie en peligro de extinción, solo hay alrededor de 120 ejemplares en todo el mundo, las mayoría se encuentra en cautiverio. Con el nacimiento de estos dos cachorros, Venezuela había sumado ocho leones blancos.

En los comentarios en redes, el punto que más destacan los internautas es la sobre exposición y el "manoseo" de los animalitos. "No son peluches, dejen de estar tocándolos". Sin embargo, los expertos aseguran hacer todo lo profesionalmente posible para mantenerlos a resguardo.

Temas relacionados:

Animales

León

Zoológico

Aragua

Estado Carabobo

Estilo de vida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto - Foto AFP
Ucrania

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto

Manifestaciones en México / FOTO: EFE
México

Manifestantes derriban las barreras que protegían el Palacio de Gobierno de México y sostienen enfrentamientos con la policía

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Karoline Leavitt, Secretaria de prensa de la Casa Blanca / Bruna Caroline Ferrerira, migrante brasileña - Fotos: EFE / X
Casa Blanca

Servicio de Migración de EE. UU. arrestó a familiar de Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca: su visa venció en 1999

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto - Foto AFP
Ucrania

Ucrania y Rusia intercambian ataques mientras negociadores agilizan acuerdo para poner fin al conflicto

Manifestaciones en México / FOTO: EFE
México

Manifestantes derriban las barreras que protegían el Palacio de Gobierno de México y sostienen enfrentamientos con la policía

Grupo Firme - Foto AFP
Conciertos

Confirman al cantante colombiano que hará parte de la segunda fecha de Grupo Firme en su presentación en Bogotá

Final Copa América 2024, Colombia vs. Argentina - Foto AFP
Copa América

Este es el país de América que tiene conversaciones avanzadas para albergar la Copa América de 2028

Armando Benedetti sobre el anunció de Petro y las agencias de información de los EE.UU. - Foto. EFE
Armando Benedetti

Armando Benedetti dice que hubo “una mala interpretación” sobre anuncio de Petro de suspender entrega de información de inteligencia a EE. UU. y asegura que la cooperación seguirá

Luis Díaz en el juego del Bayern Múnich ante Unión Berlín - Foto: EFE
Bundesliga

Luis Díaz y un nuevo reconocimiento: gol del colombiano fue elegido como el mejor de la Bundesliga en noviembre

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre