"Mientras él come, baila y se ríe, el grueso de la población pasa penurias": las redes reaccionan al acto navideño encabezado por Nicolás Maduro en Caracas

Este miércoles 24 de diciembre el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, encabezó un acto navideño en un barrio popular de Caracas.

Desde dicha zona, tras bailar, comer y hacer chistes, Maduro nuevamente desafió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Soy un hombre de a pie... Me voy bailando, pero volveré para seguir peleando y bailando para seguir triunfando... El imperialismo no puede con nosotros”: dijo el autollamado ‘presidente obrero’.

Las declaraciones de Maduro llegan horas después de que Trump ratificara sanciones máximas contra la dictadura venezolana y ordenara intensificar operaciones militares en el Caribe.

Sobre el evento político denominado ‘Hallacazo nacional comunitario’ en el que participó Maduro, muchos usuarios de redes sociales reaccionaron.

“Mientras él come, baila y se ríe, el grueso de la población pasa penurias al no tener que ofrecer en su mesa”, dijo una internauta en Instagram.

En la misma plataforma digital, otro navegador de internet sostuvo: “Maduro vive en una realidad totalmente paralela, acá los venezolanos tenemos rato sumergidos en una crisis”.

“Te queda poco dictador, ya llegará el día en que se haga justicia por todo el sufrimiento que le has hecho pasar a nuestro pueblo”, acotó otro internauta, pero esta vez en la red social X (Twitter).

Mientras Maduro intenta vender una imagen de “cercanía” con las comunidades más necesitadas de la capital venezolana, de momento, recordemos, continúa el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos (como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua) como organizaciones terroristas. La justificación oficial de este despliegue es interceptar y neutralizar a quienes colaboran directa o indirectamente para llevar fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

A través de la ‘Operación Lanza del Sur’ (o Southern Spear), la unión americana ha desplegado el portaaviones Gerald R. Ford, liderando una flota de casi una docena de buques de guerra frente a la costa venezolana.

Asimismo, el Pentágono ha realizado sobrevuelos con bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, cazas F-35 y F-18, así como aviones de reconocimiento P8 Poseidon cerca de territorio venezolano.

Entretanto, mediante este contingente militar, Estados Unidos está bloqueando activamente buques petroleros venezolanos para cortar el financiamiento del régimen de Maduro.