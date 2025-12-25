NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Maduro

"Mientras él come, baila y se ríe, el grueso de la población pasa penurias": las redes reaccionan al acto navideño encabezado por Nicolás Maduro en Caracas

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro bailando en un acto político en Caracas con motivo de la Navidad - Foto: EFE
Maduro bailando en un acto político en Caracas con motivo de la Navidad - Foto: EFE
Muchos usuarios de plataformas digitales cuestionaron el evento político denominado 'Hallacazo nacional comunitario' en el que participó Maduro y varios de sus colaboradores.

Este miércoles 24 de diciembre el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, encabezó un acto navideño en un barrio popular de Caracas.

o

Desde dicha zona, tras bailar, comer y hacer chistes, Maduro nuevamente desafió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Soy un hombre de a pie... Me voy bailando, pero volveré para seguir peleando y bailando para seguir triunfando... El imperialismo no puede con nosotros”: dijo el autollamado ‘presidente obrero’.

Las declaraciones de Maduro llegan horas después de que Trump ratificara sanciones máximas contra la dictadura venezolana y ordenara intensificar operaciones militares en el Caribe.

o

Sobre el evento político denominado ‘Hallacazo nacional comunitario’ en el que participó Maduro, muchos usuarios de redes sociales reaccionaron.

“Mientras él come, baila y se ríe, el grueso de la población pasa penurias al no tener que ofrecer en su mesa”, dijo una internauta en Instagram.

En la misma plataforma digital, otro navegador de internet sostuvo: “Maduro vive en una realidad totalmente paralela, acá los venezolanos tenemos rato sumergidos en una crisis”.

“Te queda poco dictador, ya llegará el día en que se haga justicia por todo el sufrimiento que le has hecho pasar a nuestro pueblo”, acotó otro internauta, pero esta vez en la red social X (Twitter).

Mientras Maduro intenta vender una imagen de “cercanía” con las comunidades más necesitadas de la capital venezolana, de momento, recordemos, continúa el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

o

Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos (como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua) como organizaciones terroristas. La justificación oficial de este despliegue es interceptar y neutralizar a quienes colaboran directa o indirectamente para llevar fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

A través de la ‘Operación Lanza del Sur’ (o Southern Spear), la unión americana ha desplegado el portaaviones Gerald R. Ford, liderando una flota de casi una docena de buques de guerra frente a la costa venezolana.

Asimismo, el Pentágono ha realizado sobrevuelos con bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, cazas F-35 y F-18, así como aviones de reconocimiento P8 Poseidon cerca de territorio venezolano.

Entretanto, mediante este contingente militar, Estados Unidos está bloqueando activamente buques petroleros venezolanos para cortar el financiamiento del régimen de Maduro.

Temas relacionados:

Maduro

Régimen de Maduro

Dictadura

Despliegue militar de Estados Unidos

Navidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estos días se convierten de profundo dolor”: así transcurre la Navidad para los familiares de los presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es una frase al pasar, es una señal estratégica de distorsión dura": capitán de navío (r) sobre advertencia de Trump a Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Jeannette Jara | Foto AFP
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

Fuertes lluvias se registran este martes 12 de noviembre en Bogotá.
Bogotá

Se cayó el cielo en Bogotá: videos de las fuertes lluvias que dificultaron la movilidad, hubo granizadas al norte de la ciudad y en La Calera

Foto: Sistema solar fotovoltaico
Medio Ambiente

Departamento colombiano se convertirá en ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a proyecto que lleva casi 5 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jeannette Jara | Foto AFP
Chile

"La democracia habló fuerte y claro": Jeannette Jara reconoce su derrota en las elecciones presidenciales de Chile

Fuertes lluvias se registran este martes 12 de noviembre en Bogotá.
Bogotá

Se cayó el cielo en Bogotá: videos de las fuertes lluvias que dificultaron la movilidad, hubo granizadas al norte de la ciudad y en La Calera

Foto: Sistema solar fotovoltaico
Medio Ambiente

Departamento colombiano se convertirá en ejemplo de sostenibilidad industrial gracias a proyecto que lleva casi 5 años

Mejores jugadores del Mundial 2022 - Foto: EFE
Mundial 2026

Solo dos sudamericanos aparecen en listado de los 10 mejores jugadores que tendrá el Mundial 2026, según reconocido medio

Avión de Copa Airlines - Foto de referencia: EFE
Copa Airlines

Copa Airlines reactivará conexión entre Panamá y Maracaibo desde el 20 de diciembre

Gira de Lionel Messi por India - Fotos: X
Messi

Graban a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul en India honrando a la Diosa Durga

Donald Trump, presidente de Estados Unidos; Lula da Silva, presidente de Brasil, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula ofreció al presidente Trump mediar ante la presión de Estados Unidos sobre el régimen de Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre