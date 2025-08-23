Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se volvió a pronunciar sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe asegurando que es un plan “inmoral” que va en contra de su país.

Maduro en un acto con diputados en el Parlamento afirmó que el despliegue es una amenaza que la unión americana intenta hacer contra Venezuela para “un cambio de régimen” y un “zarpazo terrorista es inmoral, criminal e ilegal”.

“Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe, porque quien agrede a uno en América Latina agrede a todos, quien amenaza a uno amenaza a todos los países”, añadió.

El nuevo pronunciamiento del líder del régimen venezolano se da luego de que el gobierno de Trump anunciara hace unos días el despliegue militar de sus fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe.

El despliegue militar es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cartel de los Soles, designado recientemente como grupo terrorista, y cuya jefatura fue atribuida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

Además, el jueves Maduro convocó a un desfile y registro de milicianos para hacer una “jornada de aislamiento” como parte de un plan para reajustar las defensas ante las “amenazas” de Estados Unidos.

El pasado 18 de agosto el Maduro ya había anunciado un plan especial para desplegar más de 4,5 millones de milicianos en el país, principalmente en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales, terminales, estaciones eléctricas, entre otros.

Explicó que va a incorporar a la Milicia, tanto a organizaciones civiles como a los llamados 'Cuadrantes de Paz' liderados por la Policía Nacional Bolivariana con "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

Maduro además dijo que se reunirá con todos los componentes del sistema de defensa para ajustar los planes.

Ante la tensa situación entre ambas naciones, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, envió en las últimas horas un contundente mensaje para Estados Unidos y Venezuela.

Guterres, según la portavoz de la de la ONU, Daniela Gross De Almeida, pidió "bajar la tensión, ejercer moderación y resolver sus diferencias por medios pacíficos".