NTN24
Sábado, 23 de agosto de 2025
Sábado, 23 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Maduro vuelve a pronunciarse sobre el despliegue militar de Estados Unidos que avanza por el Caribe hacia los límites del mar de Venezuela

agosto 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro | Foto: EFE
El despliegue militar es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cartel de los Soles.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se volvió a pronunciar sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe asegurando que es un plan “inmoral” que va en contra de su país.

Maduro en un acto con diputados en el Parlamento afirmó que el despliegue es una amenaza que la unión americana intenta hacer contra Venezuela para “un cambio de régimen” y un “zarpazo terrorista es inmoral, criminal e ilegal”.

“Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe, porque quien agrede a uno en América Latina agrede a todos, quien amenaza a uno amenaza a todos los países”, añadió.

El nuevo pronunciamiento del líder del régimen venezolano se da luego de que el gobierno de Trump anunciara hace unos días el despliegue militar de sus fuerzas navales y aéreas en el sur del Mar Caribe.

El despliegue militar es parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para hacer frente a las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, como el Cartel de los Soles, designado recientemente como grupo terrorista, y cuya jefatura fue atribuida a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

o

La Marina de Estados Unidos informó, por su parte, que sus infantes comenzaron a cargar unidades militares en el USS Iwo Jima (LHD 7), embarcación destinada a navegar en el mar Caribe tras zarpar desde la Base Naval de Norfolk, en Virginia.

A través de redes sociales, la Marina compartió varias imágenes del momento en el que se estaban llenando a las unidades del escuadrón anfibio con vehículos terrestres de diferentes módulos y material táctico diverso.

“Embarcación de desembarco con colchón de aire (LCAC) asignada a la Unidad de Embarcaciones de Asalto 4 carga equipo e infantes de marina asignados a la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) en el USS Iwo Jima (LHD 7)”, indicó a través de sus redes sociales.

Además, el jueves Maduro convocó a un desfile y registro de milicianos para hacer una “jornada de aislamiento” como parte de un plan para reajustar las defensas ante las “amenazas” de Estados Unidos.

El pasado 18 de agosto el Maduro ya había anunciado un plan especial para desplegar más de 4,5 millones de milicianos en el país, principalmente en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales, terminales, estaciones eléctricas, entre otros.

Explicó que va a incorporar a la Milicia, tanto a organizaciones civiles como a los llamados 'Cuadrantes de Paz' liderados por la Policía Nacional Bolivariana con "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

Maduro además dijo que se reunirá con todos los componentes del sistema de defensa para ajustar los planes.

Ante la tensa situación entre ambas naciones, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, envió en las últimas horas un contundente mensaje para Estados Unidos y Venezuela.

Guterres, según la portavoz de la de la ONU, Daniela Gross De Almeida, pidió "bajar la tensión, ejercer moderación y resolver sus diferencias por medios pacíficos".

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Más de Actualidad

Ver más
Visado - Foto Canva
visas

Departamento de Estado podría exigir una fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos, según AP

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. está patrullando el Caribe para ACABAR con las drogas con las que el líder del cártel, el dictador Maduro, está inundando nuestro país": congresista Carlos Gimenez

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana - Foto: NTN24
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Visado - Foto Canva
visas

Departamento de Estado podría exigir una fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos, según AP

Cancha de fútbol - Foto Canva
Fútbol argentino

Tres personas resultaron heridas como consecuencia de una brutal pelea con cuchillos entre hinchas en pleno partido en el fútbol argentino

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Cartel de Los Soles

"EE. UU. está patrullando el Caribe para ACABAR con las drogas con las que el líder del cártel, el dictador Maduro, está inundando nuestro país": congresista Carlos Gimenez

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana - Foto: NTN24
Periodismo

Silvia Corzo, periodista y presentadora colombiana habló en Mujeres de Ataque de NTN24 sobre su reinvención personal: "empecé a sentir dolor de patria"

Autoridades de Perú (AFP)
Perú

Tras polémica por bandera colombiana en la isla de Santa Rosa, Perú detuvo a dos colombianos que usaban GPS y equipos de topografía en la zona

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Qué esperar del primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum que tendrá a la disminución de la pobreza como bandera?

Fernando Batista, entrenador de la selección venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto

"Con la mira en septiembre": las fotografías del 'Bocha' Batista preparando los partidos cruciales de La Vinotinto en Eliminatorias

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano