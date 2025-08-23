María Corina Machado denunció situación inhumana de presos políticos en la cárcel de Tocorón y el intento de suicidio de nueve de ellos

En las últimas horas, la líder opositora venezolana María Corina Machado hizo una importante denuncia en la que afirmó que nueve presos políticos habrían intentado quitarse la vida.

Desde su cuenta en la red social de X, Machado denunció una situación inhumana que viven los presos políticos que se encuentran recluidos en la cárcel de Tocorón, en el sur del estado Aragua.

Según la dirigente venezolana, tiene información de que “nueve presos recluidos allí han intentado suicidarse en los últimos días debido al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado”.

María Corina explicó que los intentos de suicidio se dieron por el deterioro de la salud mental y las condiciones inhumanas que viven los presos en el centro penitenciario.

“La salud mental de muchos de los presos en Tocorón se deteriora por las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy

escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas”, agregó.

Además, alertó a la comunidad internacional sobre la dramática situación, que en el último año ha dejado a al menos seis venezolanos muertos “bajo custodia del régimen”.

“Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable. Habrá justicia. Venezuela será libre”, finalizó el escrito que realizó la política venezolana.

De acuerdo datos del Foro Penal, se estima que en las cárceles de Venezuela se encuentran al menos 815 presos políticos.

Entre los 815 presos, se encuentran cuatro adolescentes y 89 personas de nacionalidad extranjera, añade la organización.

La ONG también ha explicado que en los meses de enero y febrero de este año, se reportó una cifra de 1.600 presos políticos.