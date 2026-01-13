NTN24
Petróleo en Venezuela

Magnate petrolero de otro país del continente propone ayudar a Estados Unidos con la reactivación petrolera de Venezuela

enero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos buscaría tomar control del petróleo venezolano.

Un magnate que dirige una de las empresas petroleras de más rápido crecimiento del continente aboga para que su país preste su experiencia en crudo pesado a Estados Unidos en su propósito de volver a levantar el sector energético de Venezuela.

Se trata del canadiense Adam Waterous, presidente ejecutivo de Strathcona Resources, quien dijo que las décadas de experiencia de Canadá en la extracción de crudo de arenas petrolíferas lo convierten en un país excepcionalmente calificado para ayudar a Venezuela, que produce un crudo pesado similar.

o

"Estamos en mejor posición que cualquier otro país del mundo, con diferencia, para ayudar a la reconstrucción", aseguró Waterous en una entrevista. "Esperaría, pero no lo sé, que una oferta de ayuda probablemente sea bien acogida", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó la semana pasada a ejecutivos petroleros estadounidenses la semana pasada a la Casa Blanca para discutir sobre Venezuela, pero no consideró ninguna empresa canadiense.

Waterous, quien estudió en la Universidad de Harvard y tiene vínculos con Estados Unidos a través del yerno del expresidente George W. Bush, Henry Hager, que se desempeña como director general de Strathcona, dejó claro que reuniría rápidamente un equipo técnico de su compañía para ir a Venezuela si así se lo piden.

"Estoy seguro de que no hay ninguna compañía de petróleo pesado en Canadá que diga que no", comentó.

Strathcona, el quinto productor de petróleo de Canadá, no pretende invertir en Venezuela, señaló Waterous, pero ayudar a levantar su industria petrolera es una oportunidad para que Canadá ayude a Estados Unidos en un momento en que la política comercial de Trump ha tensado las relaciones entre los dos países, acotó.

El Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (TMEC), que ha protegido gran parte de las exportaciones canadienses de los aranceles estadounidenses, se someterá a una revisión conjunta este año, mientras que algunos inversores han sugerido que un posible aumento de los flujos de petróleo venezolano a Estados Unidos podría debilitar la influencia de Canadá.

Waterous aseveró que el riesgo de largo plazo de que Estados Unidos compre crudo venezolano aumenta la necesidad de que Canadá diversifique sus mercados y construya otro oleoducto hacia el Pacífico.

o

Canadá, cabe resaltar, exporta cerca del 90% de su crudo a Estados Unidos, pero los analistas del mercado han sugerido que un aumento significativo de la producción de crudo pesado venezolano competiría directamente con el tiempo con los barriles canadienses refinados en la costa estadounidense del Golfo de México.

