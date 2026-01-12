NTN24
Lunes, 12 de enero de 2026
Lunes, 12 de enero de 2026
Donald Trump

"Nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo y le dije: 'Sí, podemos'": Trump habla de Venezuela y Delcy Rodríguez

enero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Donald Trump anunció en las últimas horas el Gran Acuerdo Energético tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció en unas breves declaraciones a la prensa sobre la situación en Venezuela más de una semana después de la captura de Nicolás Maduro y luego del anuncio del que denominó Gran Acuerdo Energético.

"Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando bien con el liderazgo allá y veremos como siguen las cosas”, afirmó.

o

Mencionó que Delcy Rodríguez, quien asumió la cabeza del régimen venezolano tras la captura de Maduro y con quien Estados Unidos adelanta una transición política, “nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo”.

“Le dije: 'Sí, podemos'. Son 4.200 millones de dólares, y ya están en camino a Estados Unidos", aseveró.

Donald Trump anunció en las últimas horas el Gran Acuerdo Energético tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump, además, se reunió el viernes con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump al inaugurar la reunión.

Horas antes, el mandatario estadounidense dijo en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

o

Cabe recordar que Chevron es la única empresa estadounidense que actualmente tiene licencia para operar en Venezuela.

ExxonMobil y Conoco Phillips se retiraron en 2007, después de rechazar la demanda del entonces presidente Hugo Chávez de que cedieran al Estado una participación mayoritaria en las operaciones locales.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó el miércoles pasado detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump, el martes en la noche, con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Delcy Rodríguez

Administración Trump

Régimen de Maduro

Petróleo

Petróleo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Regresarán los venezolanos al país tras la caída de Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
ELN

Gobierno colombiano afirma que Petro y Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para combatir al ELN

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Canal de Panamá (AFP)
Canal de Panamá

Panamá y Estados Unidos iniciarán el lunes un entrenamiento prolongado para la protección del canal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenamiento del Barcelona - Foto EFE
Equipo ideal

"Tiene que ser un chiste": entrenador de grande de Europa apunta contra la FIFA por no incluir a jugador sudamericano en el XI ideal de 2025

Donald Trump y Gustavo Petro | Foto: AFP
ELN

Gobierno colombiano afirma que Petro y Trump acordaron realizar “acciones conjuntas” para combatir al ELN

Desplazados (Foto de referencia: World Vision)
Migrantes

Colombia registra 99.500 migrantes en tránsito y 84.000 desplazados forzados en 2025

Canal de Panamá (AFP)
Canal de Panamá

Panamá y Estados Unidos iniciarán el lunes un entrenamiento prolongado para la protección del canal

Monos

“Sembrar bosques es sembrar futuro”: la apuesta por salvar al tití cabeciblanco

Trump en redes - Foto EFE
Trump

Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

Robo bancario en Alemania | Foto: EFE
Alemania

Alemania sufre uno de los mayores robos bancarios de los últimos años; las pérdidas podrían superar los 30 millones de euros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre