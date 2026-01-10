Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

El presidente Donald Trump firmó un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, depositados en Estados Unidos para que no puedan ser embargados.

La enmienda está destinada a impedir que los tribunales o los acreedores confisquen los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.

Con el decreto firmado el viernes, Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidense", dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.

La orden de emergencia establecía que los ingresos, depositados en fondos de gobiernos extranjeros, debían utilizarse en Venezuela para contribuir a la paz, la prosperidad y la estabilidad.

Varias empresas tienen reclamos de larga data contra el país. Exxon Mobil XOM.N y ConocoPhillips COP.N , por ejemplo, abandonaron Venezuela hace casi 20 años tras la nacionalización de sus activos. Ambas aún tienen miles de millones de dólares pendientes de pago.

La orden no menciona ninguna empresa específica. Declara que el dinero es propiedad soberana de Venezuela, se encuentra bajo custodia estadounidense con fines gubernamentales y diplomáticos y no está sujeto a reclamaciones privadas.

"El presidente Trump está impidiendo la confiscación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela", dijo la Casa Blanca en una hoja informativa.

Un acuerdo de Estados Unidos con los líderes interinos de Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, donde numerosas refinerías están especialmente equipadas para refinarlo.