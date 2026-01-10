NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Donald Trump

Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

enero 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Agencia Reuters
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
La orden se firmó el viernes, menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump firmó un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, depositados en Estados Unidos para que no puedan ser embargados.

La enmienda está destinada a impedir que los tribunales o los acreedores confisquen los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.

o

Con el decreto firmado el viernes, Trump busca "promover los objetivos de política exterior estadounidense", dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.

La orden de emergencia establecía que los ingresos, depositados en fondos de gobiernos extranjeros, debían utilizarse en Venezuela para contribuir a la paz, la prosperidad y la estabilidad.

Varias empresas tienen reclamos de larga data contra el país. Exxon Mobil XOM.N y ConocoPhillips COP.N , por ejemplo, abandonaron Venezuela hace casi 20 años tras la nacionalización de sus activos. Ambas aún tienen miles de millones de dólares pendientes de pago.

La orden no menciona ninguna empresa específica. Declara que el dinero es propiedad soberana de Venezuela, se encuentra bajo custodia estadounidense con fines gubernamentales y diplomáticos y no está sujeto a reclamaciones privadas.

o

"El presidente Trump está impidiendo la confiscación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela", dijo la Casa Blanca en una hoja informativa.

Un acuerdo de Estados Unidos con los líderes interinos de Venezuela proporcionaría hasta 50 millones de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos, donde numerosas refinerías están especialmente equipadas para refinarlo.

Temas relacionados:

Donald Trump

Petróleo en Venezuela

Economía

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Economía

Ver más
Compras/ Bandera de Colombia - Fotos Canva de referencia
Black Friday

Revelan billonaria cifra récord que recaudó Colombia en el último Viernes Negro

Vuelos cancelados

Plus Ultra e Iberia extendieron hasta el 31 de enero la cancelación de vuelos entre Madrid y Caracas

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Trump sugiere que EE. UU. podría manejar el petróleo venezolano por mucho tiempo: "solo el tiempo lo dirá"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Deportes

Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Virgilio Laverde, preso político excarcelado en Venezuela. (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sidney, Australia, deja al menos 12 muertos - AFP
Sídney

Ataque terrorista antisemita en una popular playa de Sídney, Australia, deja más de 10 personas asesinadas

Ataque a base militar en Colombia / FOTO: cortesía
Colombia

Seis soldados fueron asesinados en un ataque del ELN a una base militar en Colombia

Rebautizo del Kennedy Center | Foto: EFE
Artistas

Varios artistas cancelan sus presentaciones en el Kennedy Center por el cambio de nombre en honor a Donald Trump

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz empieza el 2026 con el pie derecho: asistencia y una jugada maradoniana que le da la vuelta al mundo

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre