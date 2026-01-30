NTN24
Caribes muestra resistencia ante Magallanes: 'La Tribu' acortó distancia en la gran final de la LVBP

enero 30, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugador de Caribes de Anzoátegui (LVBP) - Foto de referencia: EFE
Los de Oriente apuntaron su primera victoria como visitantes en el José Bernardo Pérez de Valencia con marcador de 9 carreras a 7.

Caribes de Anzoátegui mostró resistencia ante Navegantes del Magallanes. 'La Tribu' acortó distancia (2-1) en gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Los de Oriente apuntaron su primera victoria de la gran final de la LVBP como visitantes en el José Bernardo Pérez de Valencia con marcador de 9 carreras a 7.

En esta oportunidad nuevamente los valencianos picaron adelante en el marcador en el cuarto inning con tres carreras anotadas, lo que marcó la salida del partido del pitcher dominicano Naswell Paulino quien trabajó por espacio de 3.1 entradas permitiendo tres anotaciones y cuatro imparables.

No obstante, el equipo anzoatiguense vino de atrás en el quinto episodio con un rally de 6 carreras que marcaron la salida del Magallanes del abridor Enmanuel de Jesús.

El trámite se tornó electrizante. Aunque Caribes marcó una carrera en el sexto inning y dos más en el octavo, Magallanes amenazó varias veces con empatar. Liarvis Breto se acreditó el triunfo y José Suárez cargó con la derrota.

Calendario de la final:

  • Juego 1 - Martes 27- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).
  • Juego 2 - Miércoles 28- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).
  • Juego 3 - Jueves 29- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).
  • Juego 4 - Sábado 31- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).
  • Juego 5 - Domingo 1- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia - De ser necesario).
  • Juego 6 - Lunes 2- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).
  • Juego 7 - Martes 3- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

Caribes busca su quinto título apoyado en su temible ofensiva. Por su parte, la 'Nave turca', va por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68ª edición. No obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica. Por tal motivo, ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara, México.

