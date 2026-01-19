Presidente de la FIFA condenó comportamiento de los jugadores de Senegal durante la final de la Copa Africana de Naciones: "es sencillamente inaceptable"

Este lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino se refirió a lo sucedido durante el partido que disputaron Marruecos y Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones, en donde los senegaleses abandonaron durante unos minutos el campo de juego al no estar de acuerdo con una decisión.

Durante el partido, en el tiempo de adición, Senegal anotó el gol que le podría dar el título, pero fue anulado por una supuesta falta contra el marroquí Hakimi.

Unos momentos después, el juez del encuentro cobró penal a favor de Marruecos tras un llamado del VAR; sin embargo, la decisión causó indignación entre el cuerpo técnico y algunos jugadores de los 'Leones' al punto que el entrenador del equipo, Pape Thiaw, les pidió a sus futbolistas abandonar el partido.

Algunos jugadores se fueron a los vestidores, pero su capitán, Sadio Mané, los llamó para que terminaran de jugar el partido, el cual los consagró como campeones de la Copa Africana de Naciones.

No obstante, para Infantino sus acciones fueron "inaceptables" y por ello condenó "firmemente" el actuar tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Pape Thiaw.

Por medio de un comunicado, el presidente del ente rector del fútbol en el mundo aseguró: "Condenamos firmemente el comportamiento de algunos jugadores senegaleses y de los miembros del cuerpo técnico. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera".

"La violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte; es sencillamente inaceptable. Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros, dentro y fuera del terreno de juego", añadió.

Las tensiones se trasladaron a las gradas, donde los aficionados de los 'Leones de la Teranga' intentaron invadir el campo durante cerca de 15 minutos, incluso cuando Brahim Díaz se disponía a lanzar su penalti, finalmente fallado, y fueron contenidos con dificultad en una pelea con los auxiliares de seguridad, apoyados por las fuerzas del orden.

"Los equipos deben jugar respetando las reglas de juego porque cualquier otro comportamiento pone en peligro la esencia misma del fútbol", puntualizó Infatino. "Las escenas deplorables de las que hemos sido testigos hoy deben ser condenadas y no deben volver a repetirse".

El presidente de la FIFA solicitó a "los órganos disciplinarios competentes de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) tomar las medidas apropiadas".

Por su parte, la CAF, organizadora del torneo, publicó un comunicado este lunes para condenar "el comportamiento inaceptable de ciertos jugadores y miembros del equipo técnico durante la final de la CAN".

La entidad señaló que pondrá en conocimiento de las instancias jurídicas competentes cualquier muestra de "comportamiento inapropiado" de los protagonistas del partido en vistas a eventuales sanciones.

Horas más tarde, la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció el envío del caso a la CAF y a la FIFA por los incidentes que involucraron a parte del equipo y del público senegalés.

La FRMF "recurrirá a los procedimientos legales" ante la CAF y la FIFA "a fin de pronunciarse sobre la retirada de la selección nacional senegalesa del terreno de juego así como sobre los acontecimientos que acompañaron esta decisión", indicó en un comunicado.

"Esta situación tuvo un impacto significativo en el desarrollo normal del encuentro y en el rendimiento de los jugadores", estimó la FRMF.