De un pequeño gimnasio a una comunidad fitness: así nació Fun2Fit

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la creadora de contenido fitness habló sobre el origen de Fun2Fit, un proyecto que nació de manera sencilla y que hoy impacta a miles de mujeres.

“Creamos un gimnasio chiquitico que se llama Fun2Fit, se movía divinamente. Al principio éramos nosotras dos solas: la de los tintos, las entrenadoras, la recepcionista, éramos toderas, y nos acostumbramos a que ese fuera nuestro espacio de trabajo”, explicó al recordar cómo comenzó la historia.

La emprendedora destacó que el equilibrio ha sido clave para mantenerse en el tiempo. “Tratar de mantener un balance; nosotras siempre tenemos claro que lo que hace que sigamos juntas es la nobleza de cada una, pero también sabemos agachar la cabeza cuando entendemos que la embarramos”, señaló en referencia al punto de partida para emprender junto a una persona.

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos de Fun2Fit es motivar a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 35 y 40 años. “Que puedan todavía verse bien, sentirse bien y tener seguridad en sí mismas, que es lo que muchas veces se pierde”, afirmó.

Finalmente, explicó que el programa está diseñado para mujeres con poco tiempo o que no desean ir a un gimnasio tradicional. “Es una fórmula pensada para quienes no quieren salir de casa; Fun2Fit ofrece rutinas de 27 minutos que puedes hacer desde donde estés”, concluyó.