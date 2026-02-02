NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
On the Road

De un pequeño gimnasio a una comunidad fitness: así nació Fun2Fit

febrero 2, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La creadora de Fun2Fit contó cómo el proyecto creció desde un gimnasio pequeño y hoy motiva a mujeres mayores de 35 años con rutinas cortas y accesibles desde casa.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, la creadora de contenido fitness habló sobre el origen de Fun2Fit, un proyecto que nació de manera sencilla y que hoy impacta a miles de mujeres.

o

“Creamos un gimnasio chiquitico que se llama Fun2Fit, se movía divinamente. Al principio éramos nosotras dos solas: la de los tintos, las entrenadoras, la recepcionista, éramos toderas, y nos acostumbramos a que ese fuera nuestro espacio de trabajo”, explicó al recordar cómo comenzó la historia.

La emprendedora destacó que el equilibrio ha sido clave para mantenerse en el tiempo. “Tratar de mantener un balance; nosotras siempre tenemos claro que lo que hace que sigamos juntas es la nobleza de cada una, pero también sabemos agachar la cabeza cuando entendemos que la embarramos”, señaló en referencia al punto de partida para emprender junto a una persona.

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos de Fun2Fit es motivar a las mujeres, especialmente a aquellas mayores de 35 y 40 años. “Que puedan todavía verse bien, sentirse bien y tener seguridad en sí mismas, que es lo que muchas veces se pierde”, afirmó.

o

Finalmente, explicó que el programa está diseñado para mujeres con poco tiempo o que no desean ir a un gimnasio tradicional. “Es una fórmula pensada para quienes no quieren salir de casa; Fun2Fit ofrece rutinas de 27 minutos que puedes hacer desde donde estés”, concluyó.

Temas relacionados:

On the Road

Ejercicio

Entrenamiento

Colombia

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“No queremos que se dañe la relación con nuestro mejor aliado”: empresarios colombo-americanos viajaron a Washington en paralelo al encuentro de Trump y Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Entretenimiento

Ver más
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Homenaje

Se estrena el video oficial de 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Nicki Minaj y Donald Trump - AFP
Estados Unidos

Nicki Minaj se declaró "fan número uno" de Donald Trump y dijo que el "odio" dirigido al presidente estadounidense la hizo apoyarlo más

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
El tenista serbio Novak Djokovic. (EFE) (10)
Novak Djokovic

Djokovic evidenció con gesto su impacto por el retiro de su rival en partido que perdía por gran diferencia en el Abierto de Australia

Palacio de Justicia, Bogotá, Colombia - Canva
Bogotá

Reportan la evacuación de 600 personas en el Palacio de Justicia de Colombia

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

En video: con una firmeza inquebrantable, así fue la llegada de María Corina Machado a la Casa Blanca

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Militares de Ecuador - Foto AFP
Narcotráfico

"La cárcel o el infierno": país latinoamericano desplegó 10.000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico

Marino Hinestroza, futbolista colombiano - Foto: EFE
Fútbol

Todo acordado para que Marino Hinestroza se sume a las filas del Vasco da Gama de Brasil

James Rodríguez y Luis Díaz | Foto: EFE
Selección Colombia

Entrenador de Portugal asegura que Colombia es una selección 'top' y revela cómo conoció el fútbol colombiano: "Me enseñó Hugo Rodallega, un jugador que fue estelar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre