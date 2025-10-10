Marco Rubio y los personajes políticos detrás de la nominación de María Corina Machado al Nobel de La Paz

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, hizo parte de los personajes políticos que estuvieron detrás de la nominación de la opositora venezolana María Corina Machado al premio Nobel de la Paz, que le fue otorgado este viernes por el Comité Noruego del Nobel.

Por medio de un comunicado, los funcionarios expusieron los motivos para apoyar la candidatura de Machado desde su posición como responsables políticos que "luchan por la democracia y los derechos humanos frente a frente a regímenes dictatoriales en el hemisferio occidental".

El escrito, que tiene fecha de finales de agosto del año pasado, fue dirigido directamente al Comité Noruego del Nobel y firmado, además de Rubio, por seis congresistas estadounidenses y un senador del mismo país.

Se trata del senador Rick Scott y los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds y Carlos Giménez, quienes, junto a Rubio, nominaron a la líder opositora venezolana para que obtuviera el galardón.

"Rara vez hemos sido testigos de tal valentía, altruismo y firme comprensión de la moralidad como en María Corina Machado. Ha arriesgado todo para levantar el ánimo del pueblo venezolano, que se encontraba desanimado. Este ha sufrido 25 años de opresión, tortura, asesinatos y privaciones económicas a manos del régimen de Chávez-Maduro (…) Machado es un faro de esperanza y resiliencia", argumenta el texto.

En el comunicado que divulgó la congresista republicana María Elvira Salazar a través de X, se deja en evidencia al Comité que Machado se ha mantenido firme en su compromiso de restaurar "la gobernanza democrática en Venezuela", a pesar de sufrir graves amenazas personales, "incluidos atentados contra su vida".

"Sus incansables esfuerzos por defender unas elecciones libres y justas y llamar la atención sobre los abusos de los derechos humanos que se producen bajo el régimen actual encarnan los principios que el Premio Nobel de la Paz pretende honrar. Los esfuerzos de Machado por llevar la paz democrática a Venezuela benefician a su país, así como a la región y al mundo", prosigue.

Los funcionarios estadounidenses aseguraron creer firmemente que "el liderazgo valiente y desinteresado" de Machado, así como su "inquebrantable dedicación a la búsqueda de la paz y los ideales democráticos", la convertían en una candidata "muy merecedora" del prestigioso premio que le será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Oslo, capital de Noruega.

"La resistencia pacífica de Machado a los tiranos y su capacidad para organizar y liderar un movimiento no violento por la democracia y los derechos humanos es ejemplar. Su inquebrantable brújula moral y su compromiso con la paz democrática para su país y la región son un ejemplo para el mundo. Ella y el movimiento que ha creado representan un marcado contraste con la dictadura de Maduro y sus partidarios en todo el mundo, que le han ayudado a someter, oprimir y empobrecer al pueblo de Venezuela", dice uno de los últimos apartados.

Asimismo, los funcionarios estadounidenses instaron en la parte final del documento al Comité asegurando que esperaban que fueran reconocidas las "notables contribuciones (de Machado) y le conceda la distinción que tan merecidamente se ha ganado".