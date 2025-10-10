Confirman que Donald Trump llamó personalmente a María Corina Machado para felicitarla por ganar el premio Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump llamó personalmente el viernes a la líder opositora venezolana María Corina Machado para felicitarle por haber ganado el premio Nobel de la Paz, según confirmó el senador estadounidense Carlos Giménez en sus redes sociales.

"El presidente Trump llamó personalmente hoy (viernes) a la líder de la oposición de Venezuela para felicitarla por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, que ella le dedicó", contó el republicano en su cuenta oficial de la red social X.

Giménez, un férreo crítico del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, hizo referencia a la dedicatoria del premio por parte de Machado a Trump, a quien la venezolana le reconoció su "decidido apoyo" a la causa de la oposición en el país sudamericano.

El mensaje de Giménez estuvo acompañado de una nueva advertencia de Estados Unidos al régimen, que se suma a una larga lista de avisos que parecen indicar un posible derrocamiento de quienes Washington designó líderes de una organización terrorista denominada el Cartel de los Soles.

"El dictador Nicolás Maduro y el narcoterrorista Cartel de los Soles tienen los días contados", escribió Giménez al final de su post, relacionando la salida del régimen con la relación entre el mandatario estadounidense y la opositora venezolana a propósito de su nuevo reconocimiento.

Machado aseguró más temprano que ve en Trump un aliado en su lucha por la "democracia" en Venezuela y anunció recientemente su apoyo al despliegue de militar que Estados Unidos hizo en aguas internacionales del Caribe sur, considerado por Maduro como una "amenaza".

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", manifestó en una publicación en su cuenta de X.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (...) ¡Venezuela será libre!", prosiguió.

El Comité Noruego del Nobel indicó, por su parte, que otorgó el galardón a Machado por su "incansable" defensa de la democracia venezolana ante el "brutal" régimen de Maduro.

El premio, cabe resaltar, se entregará el 10 de diciembre en Oslo y consiste en una medalla de oro, un diploma y una alta suma de dinero que supera el millón de dólares.