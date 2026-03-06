NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Dibu Martínez

Investigarán al Dibu Martínez en Inglaterra por temas de apuestas y podría ser sancionado

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Emiliano 'Dibu' Martínez, jugador del Aston Villa - Foto: EFE
El arquero argentino estaría haciendo actividades que están prohibidas por la normativa del fútbol inglés.

El portero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez tiene problemas en Inglaterra. El arquero del Aston Villa será investigado por The Football Association (FA) por una presunta violación a las normativas que regulan la publicidad de casas de apuestas.

Así lo aseguró el medio The Athletic que contó que el Dibu es el embajador de la plataforma de apuestas Bplay hace más de un año y esto va en contra de las normas deportivas inglesas, que prohíben a los futbolistas profesionales promocionar, publicitar o avalar de forma personal cualquier actividad de apuestas en la que ellos mismos podrían participar.

o

Este tipo de actividades ha derivado en castigos para diferentes jugadores, entre ellos el colombiano Yerry Mina, quien en 2019, cuando jugaba en Everton, tuvo que pagar una multa de 10.000 libras tras aparecer en un anuncio de apuestas.

Y es que en fútbol inglés hay una lucha contra el ingreso de las casas de apuestas a la Premier League, pues en el inicio de la temporada 2026-27 entrará en vigencia una nueva reglamentación que prohibirá a los equipos llevar publicidad de juegos de azar en el pecho de sus indumentarias.

Los esfuerzos de los ingleses buscan cuidar el fútbol de temas fraudulentos relacionados con las apuestas que puedan opacar el espectáculo, algo que ya se ha visto en otras partes del mundo, donde los jugadores se hacen expulsar a propósito o erran conscientemente goles para cobrar su apuesta.

