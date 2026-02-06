NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
James Rodríguez

Primeras palabras de James Rodríguez a su llegada al Minnesota United: “He jugado en clubes grandes, pero quería esta liga, quería jugar acá”

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
James Rodríguez, futbolista colombiano / FOTO: EFE
El colombiano estará inicialmente seis meses, hasta la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El astro colombiano James Rodríguez fue presentado este viernes como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica.

A su llegada, dio sus primeras declaraciones a la prensa y aseveró que siempre tuvo deseos de estar en la MLS a pesar de tener otras propuestas sobre la mesa: “Estoy feliz por estar acá, agradecer al club y llego con muchas ganas al club lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y soy uno más para todo el equipo”.

Es verdad que he jugado en clubes grandes, en clubes buenos, pero quería esta liga, quería jugar acá y cuando se dio la chance de jugar en este gran club, fue lento todo, pero se dio, hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti debes darlo todo para que todos se sientan bien, espero ayudar y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, complementó.

Rodríguez también señaló que no tendrá problema con el frío de la ciudad, pues ya jugó alguna vez en una ciudad de bajas temperaturas como Múnich y añadió que se tiene que adaptar al fútbol del equipo, pues de lo que ha visto, es muy diferente a lo que él está acostumbrado.

James también se refirió a la selección Colombia y a su relación con el técnico Néstor Lorenzo: “He estado en contacto con el profe Néstor, él sabe todos estos pasos, una buena comunicación con él y me ha ayudado mucho, él me dijo que no lo pensara y que sería una liga en la que podía estar bien y porque acá será la Copa del Mundo, entonces será una ventaja, solo queda entrenarme bien, vengo haciéndolo desde el 3 de enero así que físicamente estoy bien y mentalmente también para lo que sea”.

El colombiano habló del supuesto interés que había desde el fútbol de su país, que lo vinculaba directamente con Millonarios, y señaló que todo se trató de un chisme, que no hubo acercamientos con su equipo y que habló con Falcao García, quien juega en el equipo capitalino, pero hablaron de otra cosa.

El contrato del ex mediapunta del Real Madrid y Bayern Munich, de 34 años, está únicamente garantizado hasta junio de 2026, mes en el que arranca la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo con el comunicado del club.

El Minnesota United tendrá una opción para alargar el compromiso hasta el final de la temporada 2026, que concluye con la final de la MLS en diciembre.

