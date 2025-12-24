María Corina Machado emite alerta mundial por aumento de amenazas contra presos políticos en Venezuela

En la mañana de este miércoles, María Corina Machado, líder democrática y Nobel de Paz, emitió una alerta mundial ante el incremento de amenazas a políticos de oposición que se encuentran detenidos de manera arbitraria por la dictadura chavista.

Por medio de sus redes sociales, Machado denunció “amenazas directas y sistemáticas” hacia políticos recluidos en la cárcel El Rodeo.

“En las últimas horas, he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela”, manifestó la líder democrática.

De acuerdo con la Nobel de Paz, estas amenazas estarían siendo “emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen”, por medio de actos que “constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado”.

Según la información compartida por Machado, los presos políticos de oposición estarían siendo sometidos a frecuentes intimidaciones sin derecho alguno a defenderse.

Machado señaló que “el régimen ES RESPONSABLE por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas”.

Asimismo, la líder democrática hizo un llamado a la comunidad internacional para que intercedan y actúen ante estos actos de represión y violencia a los que se enfrentan muchos presos políticos de oposición solo por pensar diferente a la dictadura chavista.

“Exigimos la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, incluidos los mecanismos de protección y verificación, para prevenir ejecuciones extrajudiciales”, indicó.

De igual manera, Machado instó a los diferentes “gobiernos democráticos y aliados” a activar medidas urgentes de presión diplomática”, con la finalidad de “disuadir al régimen”.

Para ella es esencial que se les permita a los presos políticos la posibilidad de contar con “observadores independientes y garantías efectivas de vida”, teniendo en cuenta que muchos de ellos no reciben la atención médica necesaria en medio de la reclusión.

No es para menos la reiterada preocupación de Mariana Corina Machado ante los inminentes actos represivos y de violencia hacia aquellos políticos de oposición privados de la libertad en Venezuela, pues según el Foro Penal, actualmente hay más de 893 presos políticos, los cuales han sido retenidos de manera arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro.