NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La embajada en Caracas se abriría siete años después de que Nicolás Maduro expulsara a toda la delegación diplomática estadounidense en Venezuela en 2019.

Diosdado Cabello, quien funge como ministro del Interior y de Justicia del régimen venezolano, se pronunció este lunes sobre la apertura diplomática de Estados Unidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El régimen al mando de Delcy Rodríguez se encuentra en diálogo con Estados Unidos para la apertura de las embajadas y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.

Cabello aseguró en la televisión estatal que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para “velar” por Maduro.

o

Se está avanzando en el reinicio y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela, eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia en Estados Unidos”, dijo Cabello este lunes.

“Ese es el objetivo fundamental que nos permite a nosotros tener allá a alguien porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados allá y no tenemos a nadie, salvo los abogados, pero no son venezolanos”, agregó.

Cabe resaltar que la semana pasada el Departamento de Estado estadounidense aseguró que estaba gestionando los preparativos para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas "en caso de que el presidente (Donald Trump) tome esa decisión".

o

"Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo preparativos para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión", dijo el Departamento de Estado a NTN24.

En caso de que el mandatario republicano así lo considerase, la Embajada estadounidense en Caracas se reabriría casi siete años después de haber suspendido sus operaciones en territorio venezolano desde el 11 de marzo de 2019.

La página web de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que aún existe en internet, así lo notifica en un aviso que aparece en la ventana principal del portal.

"El 11 de marzo de 2019, el Departamento de Estado anunció la suspensión temporal de operaciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y el retiro del personal diplomático. Todos los servicios consulares están suspendidos", aparece en un mensaje subrayado en la página.

Dicha decisión del Departamento de Estado se dio luego de que, el 23 de enero de 2019, Maduro anunciara el rompimiento unilateral de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

