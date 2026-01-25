NTN24
Domingo, 25 de enero de 2026
Domingo, 25 de enero de 2026
Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
Marino Hinestroza, exjugador de Atlético Nacional - Foto: EFE
Fútbol brasileño

Así presentó el Vasco da Gama a su nuevo refuerzo, el colombiano Marino Hinestroza

enero 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
El extremo caleño se convierte en el decimosegundo colombiano en vestir los colores del "Gigante de la Colina".

El extremo colombiano Martino Hinestroza arribó a territorio brasileño para afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva, luego de que Atlético Nacional de Colombia y Vasco da Gama de Brasil llegaran a un acuerdo para su transferencia al futbol carioca.

o

“El jugador aterrizó temprano este domingo para las pruebas médicas y luego procederá con los procedimientos burocráticos que serán anunciados oficialmente como un nuevo refuerzo para el Hill Gigante”, así lo informó el “Gigante de la Colina” por medio de sus redes sociales.

Al futbolista de 23 años se le vio feliz, tras su arribo a Brasil, donde ya posó con la camiseta de su nuevo club, el Vasco da Gama, escuadra a la que estará vinculado por los próximos cuatro años (diciembre de 2029).

Tras pisar suelo brasileño, el futbolista caleño atendió a los medios de comunicación de este país, a los cuales expresó que se siente feliz por el nuevo reto que va a asumir en su carrera deportiva y donde entregó detalles de su vinculación.

“Estoy muy contento de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco. Todo empezó con un amigo mío, Johan Rojas (centrocampista colombiano). Me envió un mensaje diciendo que el entrenador (Diniz) quería hablar conmigo”, dijo Marino Hinestroza a la prensa.

Asimismo, el extremo caleño manifestó que habló vía telefónica de manera directa con el técnico Fernando Diniz, hecho que le hizo sentir “mucha confianza”, siendo este un factor “decisivo” para que arribara al “Gigante de la Colina”.

El ahora exfutbolista de Atlético Nacional también destacó la grandeza del Vasco da Gama, escuadra con la que espera recobrar su máximo nivel de la mano del entrenador Diniz.

"Sé que me uno a un equipo muy grande. Vengo del club más grande de Colombia y sé lo que es vestir una camiseta prestigiosa. Seré el mismo que fui allí. Puedo mejorar y lo haré con Diniz. Me dijo que haría todo lo posible para ayudarme a alcanzar mi máximo nivel”, sentenció.

Marino, quien en este 2026 emprenderá un nuevo reto en su carrera deportiva, se despidió del fútbol colombiano, tras su paso por Atlético Nacional, donde disputó 84, en los cuales marcó en 11 ocasiones e hizo 16 asistencias entre las competencias locales y la Copa Libertadores.

o

El extremo caleño se convierte en el decimosegundo colombiano en vestir los colores de Vasco da Gama, conjunto en el que actualmente también se encuentran Johan Rojas, Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

Emerson Rodríguez, Juan Sebastián Quintero, Gustavo Torres, Freddy Guarín, Oswaldo Henríquez, Andrés Manga Escobar, Duvier Riascos y Santiago Montoya son los otros futbolistas cafeteros que han representado al “Gigante de la Colina”.

Temas relacionados:

Fútbol brasileño

Atlético Nacional

Río de Janeiro

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo Delcy Rodríguez es tratar de cambiar los rostros, pero teniendo las mismas tácticas represivas”: militar venezolano en retiro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Jugadores Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol turco

Futbolista de la selección Colombia dejaría el fútbol español y llegará al Galatasaray de Turquía

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Mundial 2026

"Podríamos haber llenado 300 años de Mundiales": FIFA revela sublime cantidad de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026

Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
Real Madrid

La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Jugadores Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol turco

Futbolista de la selección Colombia dejaría el fútbol español y llegará al Galatasaray de Turquía

Copa Mundial de la FIFA - Foto: X
Mundial 2026

"Podríamos haber llenado 300 años de Mundiales": FIFA revela sublime cantidad de solicitudes de entradas para la Copa del Mundo de 2026

Tamara Sujú y Marco Rubio - Fotos: EFE
Tamara Sujú

Tamara Sujú envió una amplia lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran bajo el régimen chavista al secretario de Estado de EE. UU.

Superficie lunar - Foto Canva
Luna

Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

Calle comercial en Caracas tras la salida de Maduro del poder - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Comercios abiertos, gasolina y vuelos: Venezuela intenta retomar la normalidad un día después de la detención de Maduro

El nuevo alcalde demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani. (EFE)
Zohran Mamdani

"Quieren saber si la izquierda puede gobernar": Zohran Mamdani en juramentación como nuevo alcalde de Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre