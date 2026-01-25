Así presentó el Vasco da Gama a su nuevo refuerzo, el colombiano Marino Hinestroza

El extremo colombiano Martino Hinestroza arribó a territorio brasileño para afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva, luego de que Atlético Nacional de Colombia y Vasco da Gama de Brasil llegaran a un acuerdo para su transferencia al futbol carioca.

“El jugador aterrizó temprano este domingo para las pruebas médicas y luego procederá con los procedimientos burocráticos que serán anunciados oficialmente como un nuevo refuerzo para el Hill Gigante”, así lo informó el “Gigante de la Colina” por medio de sus redes sociales.

Al futbolista de 23 años se le vio feliz, tras su arribo a Brasil, donde ya posó con la camiseta de su nuevo club, el Vasco da Gama, escuadra a la que estará vinculado por los próximos cuatro años (diciembre de 2029).

Tras pisar suelo brasileño, el futbolista caleño atendió a los medios de comunicación de este país, a los cuales expresó que se siente feliz por el nuevo reto que va a asumir en su carrera deportiva y donde entregó detalles de su vinculación.

“Estoy muy contento de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco. Todo empezó con un amigo mío, Johan Rojas (centrocampista colombiano). Me envió un mensaje diciendo que el entrenador (Diniz) quería hablar conmigo”, dijo Marino Hinestroza a la prensa.

Asimismo, el extremo caleño manifestó que habló vía telefónica de manera directa con el técnico Fernando Diniz, hecho que le hizo sentir “mucha confianza”, siendo este un factor “decisivo” para que arribara al “Gigante de la Colina”.

El ahora exfutbolista de Atlético Nacional también destacó la grandeza del Vasco da Gama, escuadra con la que espera recobrar su máximo nivel de la mano del entrenador Diniz.

"Sé que me uno a un equipo muy grande. Vengo del club más grande de Colombia y sé lo que es vestir una camiseta prestigiosa. Seré el mismo que fui allí. Puedo mejorar y lo haré con Diniz. Me dijo que haría todo lo posible para ayudarme a alcanzar mi máximo nivel”, sentenció.

Marino, quien en este 2026 emprenderá un nuevo reto en su carrera deportiva, se despidió del fútbol colombiano, tras su paso por Atlético Nacional, donde disputó 84, en los cuales marcó en 11 ocasiones e hizo 16 asistencias entre las competencias locales y la Copa Libertadores.

El extremo caleño se convierte en el decimosegundo colombiano en vestir los colores de Vasco da Gama, conjunto en el que actualmente también se encuentran Johan Rojas, Andrés Gómez y Carlos Cuesta.

Emerson Rodríguez, Juan Sebastián Quintero, Gustavo Torres, Freddy Guarín, Oswaldo Henríquez, Andrés Manga Escobar, Duvier Riascos y Santiago Montoya son los otros futbolistas cafeteros que han representado al “Gigante de la Colina”.