Jueves, 04 de septiembre de 2025
María Corina Machado responde a las amenazas que le hizo Diosdado Cabello: “está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”

septiembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
La líder opositora respondió en una entrevista a lo que el número dos del chavismo dijo en su programa de ir por ella si Estados Unidos los ataca.

La líder política venezolana María Corina Machado respondió este jueves a la amenaza directa que le hizo el número dos del régimen, Diosdado Cabello, en medio de la creciente tensión por el despliegue de buques estadounidenses en el caribe.

La líder opositora aseguró que cualquier persona que disienta del régimen de Nicolás Maduro está en peligro y está amenazado de ser apresado: “Hay más de 800 presos políticos que están bajo las horribles condiciones infrahumanas, que han sido torturados, han sido heridos. Todos los que alzan la voz aquí en Venezuela está amenazado, pero Maduro está bien equivocado si cree que esto nos detendrá”.

“Somos organizados y existe la creciente esperanza de que finalmente tendremos libertad en Venezuela. Maduro no tiene la capacidad de tomar represalias contra Estados Unidos o la comunidad internacional, así que va contra los más vulnerables, pero esto se le está devolviendo”, agregó Machado.

Cabe recordar que Diosdado Cabello amenazó a María Corina en su programa de televisión, aseguró que, si ellos sufren alguna agresión por parte de Estados Unidos, ellos irían en contra de la líder opositora.

“Ella tiene una desubicación, pues a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, a ella la apretamos; al buen entendedor pocas palabras… No vayas a creer que aquí nos vienen a agredir y ustedes van salir sanitos”, dijo Cabello.

Esto ocurre en medio del endurecimiento del discurso del régimen ante la escalada con Estados Unidos. Nicolás Maduro aseguró, luego de un discurso mediador, que ellos están dispuestos a defenderse más allá de que no quieren un enfrentamiento en el Caribe, añadió que si tienen que ser guerreros pues lo serán.

