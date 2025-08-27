María Corina Machado agradeció a Milei por designar al Cartel de los Soles como organización terrorista: “Nuestro pueblo ha enfrentado con valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista”

El martes, el gobierno de Argentina, en cabeza del presidente Javier Milei, declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y advirtió “sanciones financieras y restricciones operativas” para el grupo criminal que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro.

La Cancillería de la administración de Javier Milei, en un comunicado, dio detalles de las implicaciones de esta decisión que va en sintonía con la que ya tomaron países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

Tras esto, el mandatario argentino publicó un corto pero contundente mensaje con el comunicado de la Cancillería:

"DEL LADO CORRECTO DE LA VIDA... Fin", dijo.

Tras esto y en medio de la presión de Estados Unidos en aguas del sur del mar Caribe, la líder opositora María Corina Machado envió un mensaje de apoyo al presidente Milei, a quien le expresó su gratitud por su apoyo al pueblo venezolano.

"Querido Presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la Libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de la Argentina", comienza el mensaje de la líder opositora en redes sociales.

Asimismo, Machado señaló: "Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narco-terrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos".

La líder también agradeció el apoyo de otras naciones que han apoyado la causa de la libertad en Venezuela como Paraguay, Ecuador y Estados Unidos.

"Hoy tenemos una sociedad unida, organizada y decidida a conquistar su Libertad para traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Sabemos que también contamos con el apoyo de los pueblos hermanos de las Américas y con los genuinos líderes democráticos del mundo. VENEZUELA SERÁ LIBRE!!!", finalizó.