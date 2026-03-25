NTN24
Miércoles, 25 de marzo de 2026
Miércoles, 25 de marzo de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado respondió si aún espera ser presidenta y aseguró que el chavismo está "herido" y se desmantela por órdenes de Trump

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado (EFE)
Sobre su esperado regreso a Venezuela, Machado no dudó en confirmar que será un hecho pronto, sin embargo, reconoció que tiene que terminar "algunas tareas que están en curso".

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró el martes en entrevista con la agencia AFP que el régimen de Delcy Rodríguez en Caracas se va desmantelando poco a poco por órdenes del presidente Donald Trump.

Machado, quien fue ovacionada de pie por los participantes del foro mundial de energía CERAWeek en Houston, donde acudió, dijo además que, cuando se convoque nuevamente a elecciones presidenciales en su país, participará del "proceso electoral".

La líder política también fue recibida con abrazos en el centro de Houston por centenares de venezolanos migrantes residentes.

o

Machado fue abordada sobre las oportunidades de inversión en Venezuela a pesar de que aún permanece un régimen que atemoriza a los mercados.

"El momento ha llegado. Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción. Tiene todo. Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse", aseguró.

Asimismo, aunque reconoce que el régimen sigue en Miraflores, aplaudió el trabajo del presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio, que "han planteado una transición que tiene tres etapas. Que además ha dicho que no son secuenciales, sino pueden ir 'overlap' (al mismo tiempo)".

Por la misma línea, reconoció que ha vuelto a hablar con el presidente Trump pero reiteró que "el contenido de nuestras conversaciones es privado".

"Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela", aseveró.

Sobre el trabajo del Gobierno de Estados Unidos, Machado aseguró que es un momento histórico para acabar con la tiranía en Venezuela.

"Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha".

Sobre su esperado regreso a Venezuela, Machado no dudó en confirmar que será un hecho pronto, sin embargo, reconoció que tiene que terminar "algunas tareas que están en curso".

o

"Estuve 12 años sin salir del país. (...) Estoy muy emocionada con lo que sé que está pasando en Venezuela hoy. Esto, claro, por una parte es el drama humano. Estamos hablando de un país con más de 600% de inflación, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay educación, donde la gente está pasando hambre. Pero por otra parte es esta expectativa tan grande que ha generado la acción del presidente Trump y el hecho de que Nicolás Maduro (capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero) esté enfrentando a la justicia internacional", añadió.

A la líder también le preguntaron si aún abriga la esperanza de convertirse en presidenta de Venezuela.

A esto, Machado señaló que será una tarea de los venezolanos: "vamos a tener la oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente. Por los valores, por las ideas, por la visión, por la confianza. Y eso es una decisión que tomarán los venezolanos".

"Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil", finalizó.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Houston

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Preso - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Foto: EFE
España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Herido tras accidente aéreo en Putumayo es trasladado por organismos de rescate - Foto Fuerzas Militares de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

Accidente aéreo en Putumayo - Foto EFE
Accidente aéreo

Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Más de Actualidad

Ver más
Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán / Asamblea General de las Naciones Unidas - Fotos: EFE / X
Ataque al régimen de Irán

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Ataques en Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Experto explica cuál sería “el golpe maestro” que Estados Unidos le pueda dar al régimen de Irán

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección de Irán - Foto: EFE
Mundial 2026

La Confederación Asiática insiste en que la selección de Irán jugará el Mundial 2026 pese a advertencias de Trump

Alí Jameneí, exlíder Supremo de Irán / Asamblea General de las Naciones Unidas - Fotos: EFE / X
Ataque al régimen de Irán

"Irán estaba aprovechando los mecanismos diplomáticos para ganar tiempo y para llegar a su programa nuclear": Amital Perry, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

Ataques en Irán / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Experto explica cuál sería “el golpe maestro” que Estados Unidos le pueda dar al régimen de Irán

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Donald Trump

Donald Trump dice en cumbre "Escudo de las Américas" que ha reconocido como gobierno al régimen de Delcy Rodríguez

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

Secretario Rubio dice en cumbre en el Caribe que si los venezolanos quieren dar "el siguiente paso" necesitan "la legitimidad de elecciones justas y democráticas"

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Régimen cubano

Oficial retirado de Estados Unidos advierte que el Gobierno Trump podría iniciar una "acción contundente y específica" contra el régimen cubano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre