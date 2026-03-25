María Corina Machado respondió si aún espera ser presidenta y aseguró que el chavismo está "herido" y se desmantela por órdenes de Trump

La líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró el martes en entrevista con la agencia AFP que el régimen de Delcy Rodríguez en Caracas se va desmantelando poco a poco por órdenes del presidente Donald Trump.

Machado, quien fue ovacionada de pie por los participantes del foro mundial de energía CERAWeek en Houston, donde acudió, dijo además que, cuando se convoque nuevamente a elecciones presidenciales en su país, participará del "proceso electoral".

La líder política también fue recibida con abrazos en el centro de Houston por centenares de venezolanos migrantes residentes.

VEA TAMBIÉN María Corina Machado acusa al régimen de Delcy Rodríguez de “prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela o

Machado fue abordada sobre las oportunidades de inversión en Venezuela a pesar de que aún permanece un régimen que atemoriza a los mercados.

"El momento ha llegado. Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción. Tiene todo. Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse", aseguró.

Asimismo, aunque reconoce que el régimen sigue en Miraflores, aplaudió el trabajo del presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio, que "han planteado una transición que tiene tres etapas. Que además ha dicho que no son secuenciales, sino pueden ir 'overlap' (al mismo tiempo)".

Por la misma línea, reconoció que ha vuelto a hablar con el presidente Trump pero reiteró que "el contenido de nuestras conversaciones es privado".

"Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela", aseveró.

Sobre el trabajo del Gobierno de Estados Unidos, Machado aseguró que es un momento histórico para acabar con la tiranía en Venezuela.

"Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha".

Sobre su esperado regreso a Venezuela, Machado no dudó en confirmar que será un hecho pronto, sin embargo, reconoció que tiene que terminar "algunas tareas que están en curso".

"Estuve 12 años sin salir del país. (...) Estoy muy emocionada con lo que sé que está pasando en Venezuela hoy. Esto, claro, por una parte es el drama humano. Estamos hablando de un país con más de 600% de inflación, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay educación, donde la gente está pasando hambre. Pero por otra parte es esta expectativa tan grande que ha generado la acción del presidente Trump y el hecho de que Nicolás Maduro (capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero) esté enfrentando a la justicia internacional", añadió.

A la líder también le preguntaron si aún abriga la esperanza de convertirse en presidenta de Venezuela.

A esto, Machado señaló que será una tarea de los venezolanos: "vamos a tener la oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente. Por los valores, por las ideas, por la visión, por la confianza. Y eso es una decisión que tomarán los venezolanos".

"Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil", finalizó.