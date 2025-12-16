NTN24
Represión en Venezuela

"El régimen declaró la guerra a los ciudadanos": el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado tras informe de Alto Comisionado de ONU para DD. HH. sobre Venezuela

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Después del informe, Edmundo González y María Corina Machado acusaron al régimen de Maduro de intensificar las violaciones de derechos humanos.

El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, informó este martes que “desde junio, la represión del espacio cívico se ha intensificado drásticamente, asfixiando las libertades de las personas” en Venezuela.

“Periodistas, defensores de los derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios siguen enfrentándose a amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo”, expresó.

Ante las declaraciones de Türk, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González escribió en su cuenta de X, que se vuelve a confirmar “una realidad que ya no admite dudas”. “En Venezuela las violaciones de derechos humanos no solo persisten, sino que se han intensificado”.

El mandatario recalcó la claridad de estos preocupantes informes. “Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la incomunicación de padres, hijos y esposos forman parte de un patrón que se agrava con el tiempo. No son hechos aislados ni excesos circunstanciales. Son prácticas sistemáticas”, precisó.

Comprendo en carne propia la angustia de cientos de familias venezolanas que hoy no saben dónde ni en qué condiciones están sus seres queridos. Esa incertidumbre no es accidental. Es una forma de violencia utilizada deliberadamente para quebrar a las personas y disciplinar a la sociedad”, expresó González.

Manifestó que “frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos, la comunidad internacional no puede limitarse a observa” y que “quienes apoyan estas prácticas, quienes miran hacia otro lado, o quienes las reducen a una disputa ideológica y no a lo que son, crueldad ejercida desde el poder, asumen una forma de responsabilidad”.

Su mensaje lo concluyó asegurando que “no habrá paz duradera ni reconciliación posible mientras no se ponga freno a estas violaciones, mientras no haya rendición de cuentas y mientras los derechos humanos sigan siendo tratados como una cuestión secundaria. La defensa de la dignidad humana no admite neutralidad”.

Horas después, la opositora y ganadora del Premio Nobel 2025, María Corina Machado, también reaccionó y escribió que este informe confirma lo que la oposición denuncia a diario.

“En su informe expone cómo el régimen ha institucionalizado el terror y confirma lo que denunciamos a diario: que en las cárceles del Estado se asesina por omisión y crueldad, que a la fuerza reclutan a nuestros jóvenes y ancianos, y que han promovido un mecanismo perverso para que vecinos delaten a sus vecinos, con el propósito de romper la confianza dentro de la sociedad”, explicó Machado.

Adicionalmente, en este informe se detalla “la práctica brutal de secuestrar a madres, hijos y abuelos como rehenes para perseguir a disidentes, y expone el horror de la incomunicación y la tortura en las cárceles de El Helicoide, el Fuerte Guaicaipuro y El Rodeo”, comentó la opositora venezolana.

Finalmente, María Corina cerró su mensaje con una afirmación contundente: “El régimen criminal les declaró la guerra a los ciudadanos y se encontró con una sociedad valiente y organizada, decidida a ser libre”.

Temas relacionados:

Represión en Venezuela

María Corina Machado

Edmundo González

ONU

Violación de Derechos Humanos

DDHH VENEZUELA

Represión de Maduro

Abusos

Volker Türk

Detenciones arbitrarias

