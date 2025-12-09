NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
Redes sociales

Así reaccionó la plataforma X de Elon Musk a la prohibición de redes sociales a menores en Australia

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Elon Musk y logo de la red social X, antes Twitter - Fotos: AFP
Elon Musk y logo de la red social X, antes Twitter - Fotos: AFP
La compañía se pronunció mediante un comunicado luego de entrar en vigor una legislación.

Este miércoles, la plataforma digital X, del magnate Elon Musk, se pronunció sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en Australia y afirmó que acatará la medida.

o

"No es nuestra opción, es lo que la ley australiana requiere", señaló la compañía mediante un comunicado, el cual fue emitido tras entrar en vigor la legislación.

X, conocida anteriormente como Twitter, se convirtió en la última de las 10 plataformas restringidas en definir cómo pondrá en práctica la medida australiana.

Cabe subrayar que todas las plataformas, incluidas Facebook, YouTube y TikTok, accedieron a tomar acciones para remover a los usuarios jóvenes.

De no acatar con la exigencia de remover a los usuarios de menos de 16 años, las compañías podrían enfrentarse a multas de 33 millones de dólares.

o

Se tratan de medidas del gobierno australiano que busca acciones novedosas para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan las pantallas de sus teléfonos móviles con bullying, sexo y violencia.

Los gigantes tecnológicos pondrán en marcha múltiples sistemas de seguridad para evitar que dicha población pueda acceder a las redes sociales en el país, en aplicación a esta ley pionera en el área.

Temas relacionados:

Redes sociales

Australia

Twitter

Elon Musk

Menores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un impacto letal a la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro y sus cómplices": Omar González sobre el Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La versión de José Obdulio Gaviria sobre lo que podría ocurrir este miércoles en Oslo tras la entrega del Nobel a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ella ha sacrificado a su familia por la democracia y la libertad de Venezuela": Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente de Colombia, sobre Nobel de la Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de flotilla de aviones
Despliegue militar de Estados Unidos

“Presión psicológica” y "verificar estado de las defensas", objetivos de sobrevuelos de dron y aviones F-18 en aguas de Venezuela, explica experto

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Avión F-18 Super Hornet de Estados Unidos - Foto US Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Sobrevuelos militares de Estados Unidos alcanzan nuevo nivel: dos F-18 incursionan en aguas interiores de Venezuela

Nicolás Maduro/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Expertos analizan si la presencia de María Corina en Oslo tendría un efecto en posible salida de Maduro en medio de fuerte presión de Estados Unidos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete | Foto SpaceX
Cohetes

NASA vs SpaceX: ¿cuál es la nave más grande jamás construida para ir al espacio?

Cohete Blue Origin - AFP
Espacio

Compañía espacial privada que es competencia de SpaceX de Elon Musk lanzó cohete en una misión de la NASA a Marte

La reunión ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el Centro de Congresos de Bremen | Foto: AFP
Artemis

Tres astronautas europeos fueron seleccionados para participar en la misión Artemis II de la NASA

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugador de la selección Colombia Sub-20 cerca de llegar al AC Milan - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Jugador de la selección Colombia Sub-20 estaría muy cerca de convertirse en el fichaje estrella del Milan de Italia

Vuelo deportados - AFP
Repatriación

EE.UU. pide a Venezuela reanudar vuelos de migrantes deportados

Los luchadores Luis Avendaño (Venezuela), Carlos Andrés Muñoz (Colombia) y Carlos Espinoza de (Perú) en los Juegos Bolivarianos 2025 - Foto: EFE
Juegos

Colombia y Venezuela van a la cabeza de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025: esta es la estrecha distancia en la lucha por el título

Una grúa retira un Humvee israelí quemado de una calle en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el 28 de noviembre de 2025. (AFP)
Israel

Incursión de las fuerzas israelíes contra aliados de Hamás que preparaban "ataques contra civiles" deja al menos 13 muertos en Siria

Nicolás Maduro | Foto AFP
Régimen de Maduro

Maduro baja el tono ante EE.UU.: pide “¡no a la guerra!” mientras acusa una ofensiva contra “toda la humanidad”

Migrantes en la frontera entre Chile y Perú - Foto: EFE
Migrantes venezolanos

"Perú no puede aceptar eso, es una provocación": analista tras anuncio del candidato chileno José Antonio Kast de expulsar al país vecino a migrantes venezolanos

Foto: Cinepolitana
Gastronomía

Capital en Sudamérica se ve beneficiada por novedoso proyecto de tradición europea: así funciona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre