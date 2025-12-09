Así reaccionó la plataforma X de Elon Musk a la prohibición de redes sociales a menores en Australia

Este miércoles, la plataforma digital X, del magnate Elon Musk, se pronunció sobre la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años en Australia y afirmó que acatará la medida.

"No es nuestra opción, es lo que la ley australiana requiere", señaló la compañía mediante un comunicado, el cual fue emitido tras entrar en vigor la legislación.

X, conocida anteriormente como Twitter, se convirtió en la última de las 10 plataformas restringidas en definir cómo pondrá en práctica la medida australiana.

Cabe subrayar que todas las plataformas, incluidas Facebook, YouTube y TikTok, accedieron a tomar acciones para remover a los usuarios jóvenes.

De no acatar con la exigencia de remover a los usuarios de menos de 16 años, las compañías podrían enfrentarse a multas de 33 millones de dólares.

Se tratan de medidas del gobierno australiano que busca acciones novedosas para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan las pantallas de sus teléfonos móviles con bullying, sexo y violencia.

Los gigantes tecnológicos pondrán en marcha múltiples sistemas de seguridad para evitar que dicha población pueda acceder a las redes sociales en el país, en aplicación a esta ley pionera en el área.