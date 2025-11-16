Así fue la batalla campal en la que se enfrascaron jugadores de Estados Unidos y Paraguay en pleno partido amistoso

El partido amistoso entre Estados Unidos y Paraguay como parte de su preparación para el Mundial de 2026 terminó en una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos.

El encuentro que terminó con el triunfo de los norteamericanos 2-1 ante los sudamericanos se volvió el centro de una disputa en el que los futbolistas tuvieron que ser separados.

Todo empezó por una jugada sobre la banda en la que el capitán de Paraguay, Gustavo Gómez, fue a disputar un balón dividido sobre el minuto 91.

Gómez fue a coger la pelota, para hacer el saque de banda, pero en ese momento el defensa estadounidense Alex Freeman también intentó tomar la pelota.

Ambos futbolistas empezaron a forcejear por la pelota y tras unos segundos llegaron otros futbolistas a intervenir.

Los futbolistas de ambas selecciones se enfrascaron en una pelea en la que incluso tumbaron a uno de los camarógrafos que estaban ahí.

El técnico Gustavo Alfaro intentó controlar a Gómez, pero fue imposible cuando el paraguayo fue atacado por otros jugadores estadounidenses.

En la pelea también se involucraron suplentes y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos ya clasificados al Mundial de 2026.

Tras el final del partido, Alfaro habló de lo sucedido en la rueda de prensa portpartido en la que dijo: “estos son partidos que en algún punto nos ponen delante de un espejo y nos reflejan la imagen que nosotros tenemos”.

El técnico argentino no quiso profundizar más en lo sucedido en el partido y se enfocó en analizar el desempeño del equipo.

El próximo partido amistoso de Paraguay es contra México el 18 de noviembre; mientras que Estados Unidos se enfrentará ese mismo día a Uruguay.