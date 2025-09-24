Régimen desaparece en Táchira a otros dos colaboradores de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado

Desde el pasado domingo nada se sabe de dos dirigentes de Vente Venezuela que colaboraron en la campaña del opositor Edmundo González y María Corina Machado por la presidencia el 28 de julio.

Esta vez se trata de Pedro Andrade y Hommel Torres quienes salieron del estado Trujillo y llegaron al Táchira, frontera con Colombia, que sería su destino final.

Pero desde el domingo no hay rastros de ellos.

El propio partido fundado por María Corina Machado, Vente Venezuela, denunció: !La tarde del pasado domingo, #21Sep, fueron secuestrados Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían a Colombia. Desde entonces, se desconoce su paradero e integridad física. Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata".

El régimen de Maduro ha aumentado la práctica de desaparición forzada, especialmente antes y después de las elecciones presidenciales en las que Maduro se atribuyó el triunfo sin mostrar las pruebas.

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió una carta a los gobiernos democráticos del mundo, en la que pidió que aumente la presión internacional sobre el régimen de Maduro y se permita el ingreso de organismos de derechos humanos a los centros de detención en el país, donde permanecen más de 800 presos políticos, entre ellos el esposo de su hija.

Advirtió que en Venezuela persisten "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura", que responden a un patrón sistemático de represión documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.