NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Desapariciones forzadas

Régimen desaparece en Táchira a otros dos colaboradores de la campaña de Edmundo González y María Corina Machado

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Pedro Andrade y Hommel Torres, dirigentes de Vente Venezuela
Se trata de Pedro Andrade y Hommel Torres quienes salieron del estado Trujillo y llegaron al Táchira y desde el domingo se desconoce su paradero.

Desde el pasado domingo nada se sabe de dos dirigentes de Vente Venezuela que colaboraron en la campaña del opositor Edmundo González y María Corina Machado por la presidencia el 28 de julio.

o

Esta vez se trata de Pedro Andrade y Hommel Torres quienes salieron del estado Trujillo y llegaron al Táchira, frontera con Colombia, que sería su destino final.

Pero desde el domingo no hay rastros de ellos.

El propio partido fundado por María Corina Machado, Vente Venezuela, denunció: !La tarde del pasado domingo, #21Sep, fueron secuestrados Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían a Colombia. Desde entonces, se desconoce su paradero e integridad física. Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata".

El régimen de Maduro ha aumentado la práctica de desaparición forzada, especialmente antes y después de las elecciones presidenciales en las que Maduro se atribuyó el triunfo sin mostrar las pruebas.

o

Entretanto, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envió una carta a los gobiernos democráticos del mundo, en la que pidió que aumente la presión internacional sobre el régimen de Maduro y se permita el ingreso de organismos de derechos humanos a los centros de detención en el país, donde permanecen más de 800 presos políticos, entre ellos el esposo de su hija.

Advirtió que en Venezuela persisten "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura", que responden a un patrón sistemático de represión documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

Tyron Paredes Gamboa, DJ venezolano desaparecido en México / FOTO: Captura de pantalla
Desaparecidos

Otro DJ, esta vez venezolano, está desaparecido en México; fue a llevar un domicilio y se desconoce su paradero

B King - Captura de Instagram (bkingoficial)
Crimen

Cuerpo del cantante colombiano B King, quien fue hallado muerto en México, ya fue entregado a su familia

Nancy Pelosi | Foto AFP
Concordia 2025

"Espero que pueda salir pronto; visité Venezuela cuando Chávez hasta que llegó Maduro y fue peor": Nancy Pelosi, expresidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

Venezolanos piden ayuda a la CPI ante los crímenes de lesa humanidad / FOTO: EFE
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a resolución del Parlamento Europeo y asegura que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay "vive en Europa"

Funcionarios estadounidenses abandonan el recinto de la ONU en medio del discurso de Petro / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Funcionarios estadounidenses abandonaron el recinto de la Asamblea de la ONU durante el discurso del presidente Petro

Pedro Hernández
Detenciones arbitrarias

Pedro Hernández, activista que había denunciado acoso, fue desaparecido por la PNB: más tarde se llevaron a su padre y a su esposa

Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro responde a resolución del Parlamento Europeo y asegura que el posible asesino de Miguel Uribe Turbay "vive en Europa"

Sofía Vergara | Foto: EFE
Sofía Vergara

Esta fue la razón por la que Sofía Vergara no asistió a los premios Emmy 2025 y pasó la noche en urgencias: “¡Perdón por cancelar!”

Aumenta la obesidad infantil - Foto referencia: Canva
UNICEF

Los índices de obesidad en los niños superan los de desnutrición, según Unicef

El llamado de Hernán Torres a la afición de Millonarios - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

"Yo solo llevo un entreno": el llamado de técnico que se estrenó al mando de equipo insignia del fútbol colombiano

Donald Trump y Javier Milei (AFP)
Argentina

Estados Unidos asegura que "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina; Milei negocia millonario préstamo

Funcionarios estadounidenses abandonan el recinto de la ONU en medio del discurso de Petro / FOTO: EFE
Asamblea General de la ONU

Funcionarios estadounidenses abandonaron el recinto de la Asamblea de la ONU durante el discurso del presidente Petro

Pedro Hernández
Detenciones arbitrarias

Pedro Hernández, activista que había denunciado acoso, fue desaparecido por la PNB: más tarde se llevaron a su padre y a su esposa

