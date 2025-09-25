NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Colombia

Más de 10 personas murieron y otras están en grave estado de salud tras consumir un trago llamado ‘cococho’ en Barranquilla

septiembre 25, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Trago genérico / FOTO: EFE
Según la policía, la fabricación de este licor barato se hizo en condiciones insalubres y lamentables.

Once personas murieron y diez más están graves por consumir un peligroso licor barato y de fabricación artesanal en la ciudad colombiana de Barranquilla, indicó este jueves la alcaldía.

El número de fallecidos, en su mayoría habitantes de calle, se dio por un masivo consumo de cococho, una bebida que se vende en botellas recicladas de plástico por unos 50 centavos de dólar. Contiene alcohol etílico, metanol y otras sustancias que pueden ser nocivas, según autoridades.

Ever Caraballo, sobrino de uno de los muertos, dijo a la AFP que su tío consumía esa bebida "todos los días". "La verdad nunca pensamos que esto le fuera a pasar", añadió.

Uno de los fallecidos fue la persona que fabricó el licor en condiciones insalubres y "lamentables", según la policía.

La Alcaldía de Barranquilla indicó en un comunicado que dos de los muertos tenían metanol en sus cuerpos. Trece más son atendidos por médicos, incluyendo a diez que permanecen en cuidados intensivos.

En Colombia es común el consumo de licor de bajo costo, en varias ocasiones de fabricación artesanal, por parte de habitantes de calle y otras personas en extrema pobreza. Solo en Bogotá, la policía incautó en diciembre de 2024 más de 2.000 botellas previo a las fiestas de Navidad.

Las intoxicaciones con licores de este tipo tienen una letalidad superior al 70%, según el estatal Instituto Nacional de Salud.

