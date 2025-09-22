NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Muerte

Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
Marcela Reyes en líos legales por atropellar un ladrón que intentó robarla.
La DJ colombiana sostuvo una relación de siete años con el artista y ella quiso recordar los buenos momentos que vivieron juntos.

Este lunes la Fiscalía del estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos que pertenecían a los músicos colombianos Bayron Sánchez, B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes estaban desaparecidos en ese país.

La noticia sorprendió a sus seguidores y a sus allegados como la DJ Marcela Reyes, quien fue su pareja durante siete años hasta el 2025 y se pronunció una vez se enteró de la tragedia en su cuenta de Instagram.

o

Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras, Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, escribió la mujer.

Me quedo con los siete años compartidos llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentine, quien creció junto a Byron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”, prosiguió.

Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le de descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”, concluyó su escrito.

La ruptura entre Marcela Reyes y B. King no se dio en los mejores términos, la mujer aseveró en Buen Día Colombia de RCN que la relación se terminó por una presunta infidelidad y que él hasta le había hecho brujería, mientras que el hombre rechazó lo de la infidelidad y dijo que todo se acabó por que “ella consumía una sustancia que no quiso dejar y me exigió cosas que yo no estaba dispuesto a hacer”.

Ambos terminaron su romance en enero del 2025 y posteriormente cada uno rehízo su vida sentimental.

o

De la muerte de B. King se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien había solicitado ayuda a su homóloga Claudia Sheinbaum para dar con el paradero del artista que, inicialmente, estaba desaparecido.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Temas relacionados:

Muerte

Sucesos

Música

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump

"Están buscando indulgencia, a lo mejor quieren irse": expertos analizan la carta que envió el régimen a Trump

Henry Wooster/ Embarcación con droga en el Caribe - Fotos AFP
Concordia 2025

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Foto: Donald Trump (AFP) - Redes Sociales
Donald Trump

Presidente Trump publica video de las milicias en Venezuela con sarcástico mensaje: "¡Una amenaza muy seria!"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Ya no hay barcos, estamos buscando más": Trump habla sobre operativos del Comando Sur en el Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Karol G, artista colombiana / FOTO: EFE
Karol G

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella

Plaza de San Pedro (EFE)
Karol G

Artista colombiana cantará en la plaza de San Pedro en un histórico concierto por la paz mundial encabezado por Andrea Bocelli

Leopoldo Maduro se casa con la princesa más rica de Europa | Foto EFE
Venezuela

Un venezolano en la realeza: Leopoldo Maduro Vollmer se une en matrimonio con la princesa Carolina de Liechtenstein

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Futsal | Foto referencia: Canva
Futsal

Conmoción en el mundo del futsal: portero falleció tras atajar un penal en un torneo local al noreste de Brasil

Visado - Foto Canva
Visado

Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Carlos Alcaraz/ Jannik Sinner - Fotos EFE
Tenis

El contraste que encendió las redes: video revela la diferencia abismal entre la preparación de Alcaraz y Sinner para la final del US Open

Cancelan programa de Jimmy Kimmel en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Periodistas reaccionan al repentino cierre del programa de Jimmy Kimmel: “no es el único caso”

Karol G, artista colombiana / FOTO: EFE
Karol G

Karol G hace historia y se convierte en la primera artista colombiana en encabezar el festival Coachella

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Buques de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda