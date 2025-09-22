Marcela Reyes se pronuncia tras enterarse de la muerte de B King, el artista colombiano hallado sin vida en México: "estoy devastada"

Este lunes la Fiscalía del estado de México confirmó el hallazgo de los cuerpos que pertenecían a los músicos colombianos Bayron Sánchez, B King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, quienes estaban desaparecidos en ese país.

La noticia sorprendió a sus seguidores y a sus allegados como la DJ Marcela Reyes, quien fue su pareja durante siete años hasta el 2025 y se pronunció una vez se enteró de la tragedia en su cuenta de Instagram.

“Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras, Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, escribió la mujer.

“Me quedo con los siete años compartidos llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentine, quien creció junto a Byron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”, prosiguió.

“Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le de descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”, concluyó su escrito.

La ruptura entre Marcela Reyes y B. King no se dio en los mejores términos, la mujer aseveró en Buen Día Colombia de RCN que la relación se terminó por una presunta infidelidad y que él hasta le había hecho brujería, mientras que el hombre rechazó lo de la infidelidad y dijo que todo se acabó por que “ella consumía una sustancia que no quiso dejar y me exigió cosas que yo no estaba dispuesto a hacer”.

Ambos terminaron su romance en enero del 2025 y posteriormente cada uno rehízo su vida sentimental.

De la muerte de B. King se pronunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien había solicitado ayuda a su homóloga Claudia Sheinbaum para dar con el paradero del artista que, inicialmente, estaba desaparecido.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario en su cuenta de X.