Rusia reitera que apoyará a Maduro ante cualquier agresión: "Mantenemos un contacto estrecho y constante"

"Reafirmamos nuestro firme apoyo a las autoridades venezolanas en la defensa de la soberanía nacional. En el contexto actual, mantenemos un contacto estrecho y constante con nuestros amigos venezolanos", reiteró este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova en medio de las tensiones políticas entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos.

La advertencia de Rusia reaparece luego de conocerse el sobrevuelo de bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos frente a costas venezolanas.

"Una agresión directa agravará la situación en lugar de resolver los problemas que tienen todo el potencial de resolverse legal y diplomáticamente dentro del marco jurídico", dijo Zajárova.

El pasado 3 de noviembre Maduro afirmó que avanza en una cooperación militar con Rusia que incluye suministro de misiles, radares y aviones de guerra.

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 70 muertos en 17 bombardeos a presuntas lanchas y un sumergible con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, mientras que el presidente Donald Trump evalúa posibles ataques terrestres.

El chavismo considera que "no se trata de ejercicios defensivos: se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense".

Trump insiste en que su operativo es contra los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles, mientras señala a Maduro de liderarlo, y a su vez ofrece por su captura 50 millones de dólares.