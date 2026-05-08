Este es el lugar en donde estaba el uranio altamente enriquecido que Estados Unidos retiró de Venezuela: ¿por qué existía ese material?

Estados Unidos anunció la extracción y retiro completo de uranio altamente enriquecido desde Venezuela, una operación que ha generado interrogantes sobre la seguridad nuclear en la región y los históricos vínculos entre Caracas y Teherán.

El material fue retirado del país sudamericano en coordinación con socios internacionales, según confirmó la Embajada de Washington en Caracas.

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El uranio enriquecido al 20%, considerado altamente sensible en términos de no proliferación nuclear, alcanzaba un total de 13,5 kilogramos.

Este nivel de enriquecimiento se utiliza típicamente para fines médicos, mientras que el enriquecimiento entre 3% y 5% corresponde a uso civil doméstico. Materiales que superan el 20% representan un potencial peligro nuclear.

El material se encontraba en el reactor RV-1 de Venezuela, ubicado en lo que actualmente es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Este reactor, el primer reactor nuclear de América Latina, estuvo operativo desde 1958 hasta 1991 con fines netamente científicos y de investigación, funcionando bajo el entonces Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.

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Este fue uno de los temas analizados este viernes en el programa Club de Prensa de NTN24.