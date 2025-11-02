NTN24
Domingo, 02 de noviembre de 2025
México

México es un “Estado, lamentablemente, fallido y los hechos ahí están”, según expertos

noviembre 2, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En México, la extorsión aumenta en cifras alarmantes; los expertos aseguran que “es la actividad con la que el crimen organizado demuestra su control territorial”.

La extorsión en México se ha convertido en el principal delito que afecta a la sociedad, según los expertos Pepe Reveles, periodista especializado en narcotráfico, Jorge Ramos, director editorial del grupo "La Silla Rota", y Alberto Bello, periodista y analista.

Pepe Reveles, empieza recalcando que “la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, está admitiendo que ha disminuido el homicidio doloso, ha disminuido el feminicidio, pero el único delito que no ha logrado disminuir es la extorsión, sino que ha aumentado de una manera impresionante”.

Por su parte, Jorge Ramos concuerda con Reveles y reitera que “si estamos en un estado lamentablemente fallido, y los hechos ahí están, y hablan por sí mismos”.

Asimismo, Alberto Bello explica cómo opera este delito: “El crimen organizado cobra un derecho de piso que es un impuesto; si un señor que tiene un puesto de tacos en la esquina tiene que pagar al municipio, al policía la mordida y encima le tiene que pagar al narco, eso mata cualquier iniciativa empresarial”.

Cabe recalcar que el impuesto criminal los ciudadanos lo pagan de forma directa e indirecta, según la Confederación Patronal de la República Mexicana, las pérdidas superan los 21 mil millones de pesos anuales.

