NTN24
Martes, 28 de octubre de 2025
Pacífico

México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

octubre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
México realiza operación de rescate tras ataque de EE.UU. a embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico" - Foto AFP
La presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno no está de acuerdo con estos ataques y pidió que estos temas se discutan con Estados Unidos de manera bilateral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la Marina de su país rescató "por razones humanitarias" a un sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales.

"Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró.

La Marina precisó en un comunicado que la operación de búsqueda y rescate marítimo se realiza a más de 400 millas (830 km) al suroeste del puerto de Acapulco y que se realizó a solicitud de la Guardia Costera estadounidense.

o

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que en las últimas horas las fuerzas armadas de su país llevaron a cabo tres ataques en el océano Pacífico contra cuatro embarcaciones a las que señaló de transportar narcóticos.

Los ataques contra las embarcaciones dejaron 14 personas muertas y un sobreviviente.

“Ayer, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”, indicó Hegseth.

El secretario expresó que las cuatro embarcaciones “eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban estupefacientes”.

“Ocho narcoterroristas hombres se encontraban a bordo de la embarcación durante el primer ataque. Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los tres ataques, con un sobreviviente”, expresó el secretario en una publicación en X.

