Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Venezuela

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El régimen de Maduro liberó 71 presos políticos en Navidad mientras cientos permanecen detenidos en Venezuela.

En la madrugada del 25 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro procedió a la excarcelación de 71 presos políticos detenidos tras las protestas posteriores a las elecciones de 2024 en Venezuela.

La medida, que incluye a 65 hombres, tres mujeres y tres adolescentes, ha sido calificada como insuficiente por organizaciones civiles y familiares, quienes denuncian que cientos de personas continúan privadas de libertad por motivos políticos.

Las liberaciones se registraron desde tres centros de reclusión principales: aproximadamente 60 personas fueron excarceladas desde la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, nueve mujeres desde el centro Las Crisálidas, y tres adolescentes provenientes de La Guaira.

El caso de Xiomara Ortiz, detenida arbitrariamente en Barquisimeto desde el 13 de octubre, ilustra la situación crítica de los presos políticos en Venezuela.

Su hija, Helen Parada Ortiz, quien reside en Perú, denunció ante la comunidad internacional que a su madre le fue otorgada una medida cautelar internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual no ha sido cumplida por el Estado venezolano.

Según explicó Parada Ortiz, la medida cautelar se otorga cuando la Corte evalúa que una persona se encuentra en situación de riesgo.

o

“Mi madre se encuentra en riesgo y vulnerable por su condición de salud”, dijo.

En el caso de su madre, quien es adulto mayor con condiciones de salud delicadas, la ordenanza establece la excarcelación inmediata y obliga al Estado a garantizar su integridad física, espiritual y emocional, además de permitir que sea evaluada por su médico tratante.

La familia ha reportado un deterioro significativo en la condición de Ortiz. Familiares que lograron verla describen que presenta "una mirada perdida", manifiesta dolores recurrentes y ha sufrido una pérdida de peso considerable.

Temas relacionados:

Venezuela

Presos políticos

Nicolás Maduro

