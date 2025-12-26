Iván Duque asegura que “hay una gran legitimidad” en la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra el régimen de Maduro

Iván Duque, el expresidente de Colombia, estuvo en la entrevista de Tomás Mosciatti, hablando de la actualidad de Latinoamérica ahora que las elecciones las han empezado a ganar los candidatos de derecha como en Bolivia y Chile, y sobre la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro, la cual considera que es legítima, pues se está luchando por recuperar la democracia.

“Cuando se habla de invasión tenemos que reconocer que Venezuela ya está invadida, invadida de grupos narcotraficantes, de las FARC, el ELN, se ha hablado hasta de células del Estado Islámico. Además, el régimen de Maduro tiene una represión constante al pueblo y la comisión de delitos de lesa humanidad de manera sistemática que hace que Maduro sea una especie de Milosevic en América Latina, así que hacer todo lo posible por remover ese régimen y permitir que se eleve la voz democrática que ganó en las urnas como la de Edmundo González y la de María Corina Machado eso también es un deber moral”, aseveró.

“A la pregunta de si Estados Unidos tiene legitimidad para enfrentar a los fenómenos yo creo que sí, el hecho de que tengamos una carta democrática interamericana y que ellos estén interesados en garantizar la protección de la democracia y liberar a la región de dictaduras a mí me parece importante y no están solos, pues hay muchos países y líderes que los respaldan porque si Maduro sigue en el poder habrá una nueva estampida migratoria, se agudizará el narcotráfico y habrá cada vez más presencia de grupos que buscan alterar el orden democrático en la región”, señaló Duque.

“Maduro está jugando con la estabilidad democrática y la protección de los derechos humanos en la región al lacerar al pueblo de manera vehemente entonces sí creo que hay una gran legitimidad para enfrentar a este régimen”, concluyó.

Por último, el expresidente colombiano se refirió a la posibilidad de que Colombia le de asilo a Maduro: “No estoy de acuerdo con que Colombia le de asilo a delincuentes y criminales de lesa humanidad, pero es claro que si Maduro pide asilo en el país, yo espero que los candidatos que hoy defienden el orden constitucional y la democracia sean lo suficientemente claros y revoque ese asilo y se lo entreguen a los Estados Unidos”.