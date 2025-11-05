Jefe del Comando Sur de Estados Unidos llega al Caribe en pleno despliegue militar cerca a costas de Venezuela

El jefe del Comando Sur (SOUTHCOM) Estados Unidos, Alvin Holsey, hizo presencia en El Caribe para observar la acción del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima que hace parte del despliegue militar en la zona para adelantar acciones en contra del narcotráfico.

Así lo indicó por medio de las redes sociales el Comando Sur. “Hoy el comandante de (SOUTHCOM) Alvin Holsey visitó el UUS Lwo Jima para observar a nuestro Cuerpo de Marines y de la Armada estadounidense en el Caribe”.

De igual manera, resaltó que las fuerzas militares de los Estados Unidos se encuentran “desplegadas en Caribe con el apoyo del Comando Sur, en operaciones dirigidas por parte del Departamento de Guerra y presidente Donald Trump”.

Todo esto con la finalidad de “desarticular el narcotráfico y proteger la seguridad nacional”, que, según el gobierno norteamericano, se ha visto afectada por parte de los grupos terroristas dedicados a la droga y el narcotráfico en la región.

Desde hace más de mes y medio, la Administración del presidente Donald Trump viene adelantando un despliegue militar en aguas internacionales para combatir a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles, atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Incluso desde hace más de dos semanas, también viene adelantando acciones en contra de estos grupos criminales en aguas del Pacífico, hechos que ya dejan decenas de muertos por medio de estos ataques dirigidos a embarcaciones, presuntamente cargadas con droga que tienen como finalidad llegar a territorio norteamericano.

"Localizaremos y destruiremos todas las embarcaciones que intenten traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad. Ningún terrorista del cártel tiene la más mínima oportunidad contra las fuerzas armadas estadounidenses", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su más reciente pronunciamiento, tras el ataque a una presunta narcolancha en el Pacífico el pasado 4 de noviembre.