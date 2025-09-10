“Mientras Maduro mantenga el control, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”: periodista que denunció supuesto plan del régimen para secuestrarlo
En las últimas horas, el periodista venezolano Orlando Avendaño realizó una grave denuncia desde sus redes sociales, en donde contó un supuesto plan del régimen de Maduro para secuestrarlo junto a otros comunicadores exiliados.
Para hablar de esto, Orlando Avendaño, periodista venezolano y columnista y escritor, conversó con La Tarde de NTN24.
En conversación con el programa La Tarde, Avendaño afirmó que decidió poner la denuncia del supuesto secuestro porque: “La información es seria. No fue informada a mí, sino a otra persona que tiene muy buenas relaciones con Caracas, con la gente del régimen”.
“Plantear la denuncia porque uno no puede caer en la ingenuidad de subestimar un poco a dónde están dispuestos a llegar los del régimen”, añadió.
El periodista venezolano, que actualmente reside en Colombia, habló sobre la posibilidad de ser devuelto al país vecino diciendo: “mientras Nicolás Maduro mantenga el control en Venezuela, los venezolanos son vulnerables en cualquier parte del mundo”.