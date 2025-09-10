NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jim Shedd se refirió en NTN24 a la operación antidrogas de EE. UU. en aguas de Latinoamérica y del Caribe.

Jim Shedd, exagente especial de la DEA, analizó durante una entrevista con el programa La Tarde de NTN24 el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela, para combatir el narcotráfico.

Según Shedd, dicha operación envía una clara señal al régimen de Nicolás Maduro. "Están mandando un mensaje muy fuerte a los narcotraficantes, terroristas, que son los actuales mandatarios en Venezuela. De que el juego se acabó. De una manera u otra van a salir del poder".

El exagente estima que "cientos de miles de cocaína" pasan a través de Venezuela, además de posibles cantidades de otras drogas.

Por otro lado, argumentó que, aunque Venezuela podría no ser el país productor, es un corredor estratégico utilizado por organizaciones como las FARC y otros grupos criminales para llevar a cabo sus operaciones.

"Los generales no producen, pero sí participan", dijo en relación al vínculo del Cartel de los Soles atribuido a Maduro con el narcotráfico.

En cuanto a las opciones que tiene Maduro frente a la situación, Shedd sugiere que podría haber una oportunidad para negociar o entregarse, pero advierte que el tiempo se agota.

"Yo creo que hasta el último momento le van a dar chance a él que se vaya. Pero va a llegar un momento en donde el Rubicón va a ser cruzado y él no va a poder salir", pronosticó.

Finalmente, el ex agente de la DEA hizo un llamado a los militares venezolanos que no comparten la ideología del régimen de Maduro y los instó a defender la democracia.

"Hagan lo correcto. Y lo correcto es sacar a estos individuos del poder y abrir el campo para que vuelva la democracia y que el pueblo elija quienes quieran, no estos gánsteres", concluyó.

